ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης εκτός τόπου και χρόνου - Επιβεβαιώνει την πολιτική υπέρ των καρτέλ

Με αιχμές και σκληρούς χαρακτηρισμούς απάντησε ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και τα όσα ανακοίνωσε για επικείμενη παρέμβαση στις τιμές της ενέργειας εάν αυτές δεν πέσουν.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, σε ανακοίνωσή του, επικρίνει έντονα τον πρωθυπουργό, κατηγορώντας τον ότι ζει σε έναν «κόσμο φαντασίας» την ώρα που η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρές κρίσεις.

Το κόμμα της αντιπολίτευσης κάνει λόγο για «καρτέλ ενέργειας», επισημαίνοντας πως ενώ η χονδρική τιμή του ρεύματος μειώθηκε κατά το ένα τρίτο, ο πρωθυπουργός «μονάχα ελπίζει» ότι η πτώση αυτή θα φτάσει στον καταναλωτή.

Αναφερόμενος στην τραγωδία της Αίγινας με την γυναίκα που έχασε τη ζωή της επειδή δεν υπήρχε διαθέσιμος οδηγός ασθενοφόρου, ο ΣΥΡΙΖΑ επικρίνει τον πρωθυπουργό για την αναφορά του πως οι οδηγοί ασθενοφόρων επαρκούν, ενώ τα στοιχεία δείχνουν το αντίθετο. Τονίζει ότι η κυβέρνηση αρνείται να προχωρήσει σε προσλήψεις στο ΕΣΥ, αλλά ρίχνει την ευθύνη στους εργαζομένους που δίνουν τις βάρδιες.

Σε ό,τι αφορά το εργασιακό νομοσχέδιο, ο ΣΥΡΙΖΑ το χαρακτηρίζει «νομιμοποίηση της εργοδοτικής αυθαιρεσίας», ισχυριζόμενος ότι προετοιμάζει το έδαφος για νέες παρανομίες σε βάρος των μισθών, των ωραρίων και των εργασιακών δικαιωμάτων.

Τέλος, ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τον πρωθυπουργό για «θράσος» επειδή εκθειάζει τις εξελίξεις με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ενώ υποστηρίζει ότι το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί είναι μηδαμινό.