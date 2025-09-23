ΣΥΡΙΖΑ: Το γενναίο άνοιγμα Ζαχαριάδη στην Αχτσιόγλου και η τριανδρία του «όχι»

Όπως σας έχω γράψει ξανά, στο πρόσφατο παρελθόν, το πολιτικό «φλερτ» ανάμεσα στον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, έχει αναθερμανθεί.

Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει, δεν το ξέρω. Διότι στην Κουμουνδούρου, ο Παύλος Πολάκης -και όχι μόνο- και στην Πατησίων, οι Ευκλείδης Τσακαλώτος και Γαβριήλ Σακελλαρίδης -και όχι μόνο- δεν βλέπουν με καλό «μάτι» την πιθανή συμπόρευση των δύο κομμάτων.

Ωστόσο, υπάρχουν άλλοι που το θέλουν, το επιδιώκουν και το δείχνουν δημόσια. Όπως ο Κώστας Ζαχαριάδης, που το Σάββατο, βρέθηκε με την Έφη Αχτσιόγλου στο ίδιο πάνελ, στο Open. Και ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, είπε στην κοινοβουλευτική εκπρόσωπο της Νέας Αριστεράς, ότι στη συζήτηση θα έπρεπε να βρίσκονταν ο ένας από τους δύο. Εννοούσε, προφανώς, πως θα έπρεπε να βρίσκονται στο ίδιο κόμμα.

Άλλωστε, ο Ζαχαριάδης είχε στηρίξει την Αχτσιόγλου στην εσωκομματική σύγκρουση του 2023. Η τελευταία δεν σχολίασε τα λεγόμενα του παλιού της συντρόφου, όμως, είναι από τα στελέχη που στηρίζουν την ενότητα των δυνάμεων της «Κυβερνώσας Αριστεράς».