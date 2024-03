Τα 100 χρόνια της MG θα είναι το κεντρικό θέμα στο Goodwood Festival Of Speed 2024

Η MG Motor θα πρωταγωνιστήσει στο εμβληματικό Central Feature στο Goodwood Festival of Speed 2024, καθώς η μάρκα γιορτάζει τα 100 χρόνια της. Το roadster MG Cyberster θα πρωτοστατήσει στο γλυπτό του Gerry Judah που θα είναι στο χώρο.



Η MG ανακοίνωσε ότι θα είναι το κεντρικό θέμα στη θρυλική πλέον προβολή του Central Feature, στο Φεστιβάλ Ταχύτητας του Goodwood 2024, εορτάζοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τα εκατό χρόνια από την πρώτη εμφάνιση της εμβληματικής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Το ηλεκτρικό roadster Cyberster της MG, θα είναι το κεντρικό θέμα στο γλυπτό του Gerry Judah, που κάθε χρόνο προβάλλει κάτι διαφορετικό, με την MG να βρίσκεται στο επίκεντρο μπροστά από το Goodwood House για πρώτη φορά.

Το Cyberster που αναμένεται το προσεχές καλοκαίρι στην αγορά, είναι μια νέα γενιά αυτοκινήτου επιδόσεων που σηματοδοτεί ένα ηλεκτρικό ορόσημο στην ιστορική πορεία της MG. Η κεντρική του θέση στην πιο διάσημη αυτοκινητιστική εκδήλωση στον κόσμο υπόσχεται να είναι μια από τις πιο συναρπαστικές στιγμές στους εορτασμούς της εκατονταετηρίδας της MG στο Ηνωμένο Βασίλειο και όχι μόνο.

Ο Δούκας του Richmond, ιδρυτής του Φεστιβάλ Ταχύτητας, είπε: “Μετά το παγκόσμιο ντεμπούτο του εντυπωσιακού Cyberster στο Φεστιβάλ Ταχύτητας του 2023, είμαστε χαρούμενοι που τα MG επιστρέφουν φέτος στο Goodwood για να γιορτάσουν με στυλ την εκατονταετηρίδα τους με το πρώτο τους Central Feature. Πρόκειται για τον πλέον ταιριαστό φόρο τιμής στα πρώτα 100 χρόνια ενός από τους παλαιότερους και πιο δημοφιλείς κατασκευαστές της Βρετανίας, ο οποίος έχει μακροχρόνια σχέση με το Goodwood”.

Ο Guy Pigounakis, Εμπορικός Διευθυντής της MG Motor UK, σχολίασε: “Πριν από εκατό χρόνια, η MG πρωτοστάτησε στη δημιουργία του προσιτού σπορ αυτοκινήτου για το ευρύ κοινό, μετατρέποντας τα όνειρα σε πραγματικότητα για εκατομμύρια λάτρεις σε όλο τον κόσμο. Είμαστε ακόμα αφοσιωμένοι σε αυτό το ιδρυτικό όραμα της δημιουργίας, καινοτόμων και πραγματικά ελκυστικών αυτοκινήτων για μεγάλη μερίδα αγοραστών. Το Cyberster υπογραμμίζει αυτή τη δέσμευση, καθώς είναι ένα ηλεκτρικό μοντέλο υψηλών επιδόσεων που η οροφή του ανοίγει και για το οποίο ελπίζουμε να έχει τον ίδιο αντίκτυπο με τους πολύ αγαπημένους προδρόμους του. Το Festival of Speed 2024 είναι η τέλεια ευκαιρία για να γιορτάσουμε την κληρονομιά μας στην εγχώρια αγορά, όπου ξεκίνησε η ιστορία της MG”.

Για να εορταστεί η συνεργασία της MG με το Goodwood Festival of Speed, το Cyberster ενώθηκε έξω από το Goodwood House από έναν από τους πιο διάσημους προκατόχους του, ένα πανέμορφο Mk1 MGB Roadster του 1964 με κινητήρα BMC 1,8 λίτρων. Τα δύο roadster της MG από διαφορετικές εποχές πρόκειται να παίξουν εξέχοντα ρόλο στο Festival of Speed. Η MG θα επιστρέψει επίσης στη διάσημη ανάβαση το 2024, ενώ όσο περνάει ο καιρός και πλησιάζει η ημερομηνία της εκδήλωσης, η εταιρεία θα ανακοινώσει κι άλλες επίσημες πρώτες παρουσιάσεις μοντέλων που προορίζονται για το Festival of Speed 2024 (FoS).

Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν πριν από την εκδήλωση, η οποία θα λάβει χώρα στο Goodwood Estate, στο Νότιο Sussex, στη Νότια Ακτή της Αγγλίας, από τις 11 έως τις 14 Ιουλίου 2024. Τα εισιτήρια για το μεγαλύτερο πάρτι αυτοκινήτων στον κόσμο διατίθενται από το goodwood.com.