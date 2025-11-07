Τα απίστευτα έξοδα της μεγαλύτερης οικογένειας της Βρετανίας - Διάσημο ζευγάρι μεγαλώνει 22 παιδιά

Πώς τα καταφέρνει κάποιος να μεγαλώνει μια οικογένεια 22 παιδιών; Πώς τα βγάζει πέρα οικονομικά; Προφανώς δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου. Για τον Noel και την Sue Ratford που έχουν τον επίζηλο τίτλο του ζευγαριού με τα περισσότερα παιδιά στο Ηνωμένο Βασίλειο το να ταΐσουν τα δεκάδες παιδιά τους φαντάζει με άθλο του Ηρακλή.

Η Sue η μητριάρχης της μεγαλύτερης οικογένειας της Βρετανίας αποκάλυψε πόσα χρήματα ξοδεύει για τα εβδομαδιαία ψώνια τροφίμων – και η απάντηση μπορεί να σας σοκάρει.

Η 50χρονη Sue και ο 54χρονος Noel Radford είναι διάσημοι ως οι πρωταγωνιστές του ριάλιτι του Channel 5 «22 Kids and Counting», το οποίο καταγράφει τη ζωή τους με τα 22 παιδιά τους. Τα παιδιά του ζευγαριού κυμαίνονται σε ηλικία από 5 έως 36 ετών.

Τα υπέρογκα έξοδα τροφίμων

Η οικογένεια Radford, εκτός από τα μεγάλα ταξίδια στο εξωτερικό (όπως το πρόσφατο ταξίδι των 52.000 λιρών Αγγλίας στη Disney World για τα γενέθλια της Sue), φαίνεται να ξοδεύει μια περιουσία και για τα εβδομαδιαία ψώνια.

Ενώ ένα μέσο νοικοκυριό στο Ηνωμένο Βασίλειο ξοδεύει κατά μέσο όρο £74 την εβδομάδα σε τρόφιμα, η οικογένεια Radford απέχει πολύ από αυτόν τον κανόνα.

Σε πρόσφατη ανάρτηση στο Instagram, η Sue έδειξε τα ογκώδη ψώνια τους από τα Aldi, ρωτώντας τους followers της αν μπορούσαν να μαντέψουν το κόστος. Παρά τις «πολλές εικασίες», κανείς δεν βρήκε το ακριβές ποσό.

«Πολλοί από εσάς μαντέψατε αρκετά κοντά, αλλά οι περισσότεροι μάντεψαν γύρω στα £200», είπε η Sue. «Το πραγματικό σύνολο ήταν £375,65».

Αν και το ποσό αυτό πιθανότατα κυμαίνεται, υπολογίζεται ότι η οικογένεια Radford θα μπορούσε ενδεχομένως να ξοδεύει περίπου £19.533,80 ετησίως μόνο για τα εβδομαδιαία ψώνια τροφίμων.

Πρόσφατα, το ζευγάρι κρίθηκε ένοχο από το Δικαστήριο του Πρέστον για μη τακτική παρακολούθηση του σχολείου τεσσάρων παιδιών τους και τους επιβλήθηκε πρόστιμο £65 ανά παιδί, καθώς και δικαστικά έξοδα £118.

Χριστούγεννα: 300 δώρα και 10 κιλά γαλοπούλα

Καθώς πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, η οικογένεια ετοιμάζεται για ακόμα μια γιορτινή περίοδο υπερβολής.

Σύμφωνα με προηγούμενες αναφορές, η οικογένεια ξοδεύει μεταξύ £100 και £200 για καθένα από τα 22 παιδιά, με αποτέλεσμα να αγοράζονται συνολικά περίπου 300 δώρα.

«Αγοράζω δώρα όλο το χρόνο και τα τυλίγω μόλις τα παραλαμβάνω», παραδέχτηκε η Sue.

«Ένας από τους μεγαλύτερους πονοκεφάλους μας τα Χριστούγεννα είναι το πού θα κρύψουμε όλα τα δώρα. Τα έχουμε παντού — ακόμα και στο ντουλάπι του λέβητα. Το κόλπο είναι να θυμόμαστε πού».

Η ίδια πρόσθεσε ότι εκείνη και ο σύζυγός της χρησιμοποιούν συνήθως περίπου 70 ρολά χαρτιού περιτυλίγματος κάθε χρόνο.

Όσον αφορά το γιορτινό τραπέζι, ο Noel αναλαμβάνει να μαγειρέψει:

-μια γαλοπούλα 10 κιλών

-7 κιλά πατάτες και λαχανάκια Βρυξελλών

-50 πουτίγκες Γιορκσάιρ (Yorkshire puddings)

-80 «γουρουνάκια σε κουβέρτες» (pigs in a blanket)

-λίτρα σάλτσας (gravy)

Το ζευγάρι μένει ξύπνιο ως αργά ξεφλουδίζοντας πατάτες και λαχανικά, πριν τα παιδιά ξυπνήσουν στις 6:30 το πρωί για να ανοίξουν τα δώρα τους.