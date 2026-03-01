Τα άστρα του Μαρτίου 2026: Μηνιαίες προβλέψεις για κάθε ζώδιο

Τα άστρα του Μαρτίου μας προετοιμάζουν ότι έχουμε μπροστά μας έναν μήνα με αστάθεια, ξεκαθαρίσματα με το παρελθόν και αυξημένες απαιτήσεις. Μπορεί να νιώσουμε αρκετή κούραση, όμως την ίδια στιγμή βρισκόμαστε σε μια φάση σταδιακής προετοιμασίας για πιο ευχάριστες μέρες!

Ο μήνας μας ξεκινά με την Ολική Έκλειψη Σελήνης στην Παρθένο, γεγονός που καθιστά το κλίμα γύρω μας έντονα φορτισμένο συναισθηματικά. Καλούμαστε να κλείσουμε οριστικά κύκλους που μας απασχόλησαν από την περίοδο του Σεπτεμβρίου του 2025. Παράλληλα, ο Ερμής, ο πλανήτης της επικοινωνίας, κινείται φαινομενικά ανάδρομος στους Ιχθύες και ως τις 20 Μαρτίου δεν θα λείψουν από την καθημερινότητά μας οι καθυστερήσεις, οι παρεξηγήσεις, η αναβλητικότητα και η θολούρα στις επικοινωνίες μας. Ωστόσο, ο απολογισμός και η αναθεώρηση που θα κάνουμε, θα μας βοηθήσουν σημαντικά να διορθώσουμε σφάλματα του χτες.

Ο Άρης ολοκληρώνει το ταξίδι του στον ζωδιακό κύκλο και από το ζώδιο των Ιχθύων, σε όλη την πορεία του μήνα, μας καλεί να κινηθούμε με βάση το ένστικτό μας. Συχνά, βέβαια, θα νιώθουμε τα αποθέματα της ενέργειάς μας αρκετά πεσμένα και θα χρειαζόμαστε ανάσες ξεκούρασης. Την ίδια στιγμή, η Αφροδίτη, ο πλανήτης που συνδέεται με τα χρήματα και τα αισθήματά μας, κινείται στο μεγαλύτερο μέρος του μήνα στον Κριό, φέρνοντάς μας σε εγρήγορση για ερωτικά και οικονομικά ζητήματα.

Πώς θα εξελιχθεί, λοιπόν, ο πρώτος μήνας της Άνοιξης; Διάβασε αναλυτικά τι προβλέπεται για κάθε ζώδιο (και φυσικά για τον ωροσκόπο σου)!

Κριός: Ώρα για ώριμες αποφάσεις και στρατηγική

Ο Μάρτιος σε βρίσκει Κριέ μου σε μια περίεργη ισορροπία. Από τη μία πλευρά, η Αφροδίτη στο ζώδιό σου σου χαρίζει λάμψη και σε ωθεί να εστιάσεις στις δικές σου επιθυμίες, όμως ο Άρης από τους Ιχθύες σε εξαντλεί. Νιώθεις μια συσσωρευμένη κούραση, καθώς η εργασία και οι ανάγκες των δικών σου ανθρώπων απορροφούν κάθε ίχνος ενέργειας. Είναι ένας μήνας απολογισμού, όπου θα κληθείς να πάρεις ώριμες αποφάσεις για την προσωπική σου ζωή. Αν διατηρείς μια σχέση που πλέον νιώθεις «ασθενική», ο μήνας θα σε πιέσει να πάρεις καθοριστικές αποφάσεις, ειδικά κοντά στις 7-8 (αν είσαι γεννημένος 21-25 Μαρτίου).Στα επαγγελματικά, ο ανάδρομος Ερμής σου ψιθυρίζει να προσέχεις το παρασκήνιο. Μην ανακοινώνεις τα σχέδιά σου πρόωρα και λειτούργησε με στρατηγική, αποφεύγοντας τα μεγάλα λόγια που ίσως δεν μπορείς να τηρήσεις. Η έκλειψη Σελήνης στην Παρθένο θα σε αναγκάσει να αλλάξεις καθημερινές συνήθειες για να βρεις την ισορροπία σου. Στο τέλος του μήνα, πάντως, η τύχη σου χτυπά την πόρτα στα οικονομικά, προσφέροντας μια σημαντική ανάσα.

Ταύρος: Από την εσωστρέφεια στην απόλυτη κοινωνική λάμψη

Για σένα Ταύρε μου, ο Μάρτιος ξεκινά με ψυχολογική πίεση. Νιώθεις το βάρος των ευθυνών στο σπίτι και τη δουλειά να σε καταβάλλει, και ίσως κάποιες αποκαλύψεις να σε απογοητεύσουν προσωρινά. Όμως, μην αφήνεις τις ενοχές ή τον ρόλο του θύματος να σε κυριεύσουν. Ο Ερμής ανάδρομος από τους Ιχθύες έως τις 20/3 σε βοηθά να αναθερμάνεις παλιές φιλίες και να υλοποιήσεις ιδέες που είχες αφήσει στο συρτάρι. Η τύχη είναι με το μέρος σου, ειδικά σε θέματα που αφορούν την οικογένεια, όπου δέχεστε στήριξη ή προχωρούν ζητήματα ακινήτων. Η έκλειψη Σελήνης στην Παρθένο είναι εξαιρετικά ευνοϊκή για σένα, καθώς μπορεί να φέρει έναν μοιραίο έρωτα ή την τελική απάντηση σε ένα αισθηματικό ζήτημα που εκκρεμούσε από τον Σεπτέμβριο. Είναι ένας μήνας επικοινωνιακός, γεμάτος νέες προτάσεις και ταξιδάκια. Πρόσεξε μόνο τις οικονομικές σπατάλες και τις βιαστικές αποφάσεις υπό την επιρροή άλλων. Το κερασάκι στην τούρτα; Τις τελευταίες δύο μέρες του μήνα η Αφροδίτη μπαίνει στο ζώδιό σου, κάνοντάς σε ακαταμάχητα θελκτικό και μαγνητικό.

Δίδυμοι: Κλείνοντας κεφάλαια και αναζητώντας τη σταθερότητα

Δίδυμέ μου, ο Μάρτιος φέρει τον τίτλο «Κλείσιμο εποχής». Η έκλειψη Σελήνης στην Παρθένο έρχεται να ολοκληρώσει κύκλους του περασμένου Σεπτεμβρίου που αφορούν το σπίτι, την οικογένεια ή τη βάση της ζωής σου. Μπορεί να ολοκληρώσεις μια μετακόμιση ή να διευθετήσεις οριστικά μια οικογενειακή υποχρέωση. Ο κυβερνήτης σου, ο Ερμής, κινείται ανάδρομα, οπότε οπλίσου με υπομονή για καθυστερήσεις, λάθη στη δουλειά και παρεξηγήσεις, ειδικά ως τις 20 Μαρτίου. Επαγγελματικά, δίνεις τον μεγαλύτερο αγώνα σου. Μπορεί να χρειαστεί να γυρίσεις νέα σελίδα, ίσως και αναγκαστικά λόγω των συνθηκών, αλλά οι κινήσεις σου θα σε οδηγήσουν σε μια καλύτερη οικονομική πορεία στο μέλλον. Ο Δίας επιστρέφει σε ορθή φορά και σταδιακά θα δεις το εισόδημά σου να τονώνεται. Στα αισθηματικά είναι η δική σου στιγμή για να κοινωνικοποιηθείς και να γίνεις πιο τολμηρός. Αν και οι σταθερές σχέσεις ίσως αργήσουν λίγο ακόμα, το φλερτ θα σου δώσει την ανανέωση που χρειάζεσαι.

Καρκίνος: Με την τύχη ως σύμμαχο σε νέα μονοπάτια

Είσαι από τους πιο τυχερούς του ζωδιακού για αυτόν τον μήνα! Ο Δίας στο ζώδιό σου επιστρέφει σε ορθή φορά, φέρνοντας την εύνοια που τόσο στερήθηκες. Η Έκλειψη Σελήνης στην Παρθένο σε βοηθά να πάρεις τελικές αποφάσεις και να έχεις τον τελευταίο λόγο σε επικοινωνίες που περίμενες καιρό. Αν υπάρχουν νομικά έγγραφα που είχαν κολλήσει ή ένα ταξίδι που ονειρευόσουν, ο Μάρτιος θα φέρει τη λύση. Πρόσεξε μόνο τον ανάδρομο Ερμή στις συναλλαγές σου και μην πιστεύεις ό,τι ακούς χωρίς φιλτράρισμα, ιδιαίτερα ως τις 20 Μαρτίου! Στα επαγγελματικά, η Αφροδίτη μαζί με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα στην κορυφή του ωροσκοπίου σου απαιτούν πειθαρχία και συγκρότηση. Με σκληρή δουλειά και θυσίες, μπορείς να πετύχεις σπουδαίους στόχους. Η Νέα Σελήνη στις 19 Μαρτίου σου ανοίγει νέους δημιουργικούς ορίζοντες, ίσως μέσω σπουδών ή μιας νέας προοπτικής στην εργασία σου. Στα αισθηματικά, η κοινωνική σου ζωή θα ανθίσει πραγματικά προς το τέλος του μήνα, φέρνοντας νέους ανθρώπους και όμορφες στιγμές με φίλους.

Λέων: Αναγέννηση μέσα από την εσωτερική ωριμότητα

Ο Μάρτιος για σένα Λιοντάρι μου είναι ένας μήνας που «ούτε κλαίει, ούτε γελάει», αλλά σε προετοιμάζει για κάτι σπουδαίο. Ανακτάς τη σπίθα της δημιουργικότητας και νιώθεις πιο σίγουρος για το τι θέλεις να πετύχεις. Παρόλο που τα οικονομικά σου μπορεί να παρουσιάσουν καθυστερήσεις ή να έρθεις αντιμέτωπος με κάποιες απώλειες που σε αγχώνουν, ο Δίας από τον Καρκίνο λειτουργεί ως «μαξιλαράκι ασφαλείας», που σε βοηθά να βρεις λύσεις στα δύσκολα. Η αισθηματική σου ζωή μπαίνει σε ένα στάδιο «αναγέννησης». Βλέπεις το μέλλον μιας σχέσης με μεγαλύτερη αισιοδοξία και βάζεις σταθερές βάσεις, αν και το πάθος μπορεί να συνοδεύεται από εκρήξεις ζήλιας. Η Νέα Σελήνη στις 19 Μαρτίου ίσως φέρει μια ξαφνική λύση σε ένα οικονομικό ή επαγγελματικό θέμα που σε ταλαιπωρούσε. Το σημαντικότερο; Από τον επόμενο μήνα οι μεγάλες ανατροπές και αυτός ο «ηλεκτρισμός» στην καθημερινότητα σταματούν, οπότε κάνε λίγη ακόμα υπομονή και απόλαυσε τις στιγμές ανανέωσης που έρχονται στο τέλος του Μαρτίου.

Παρθένος: Η ώρα των μεγάλων και οριστικών ξεκαθαρισμάτων

Αυτός ο μήνας είναι σταθμός για σένα Παρθένε μου , ειδικά αν είσαι γεννημένος το δεύτερο δεκαήμερο, καθώς η έκλειψη Σελήνης στο ζώδιό σου σε αναγκάζει να επιλέξεις τι σε γεμίζει πραγματικά. Είναι η ώρα για τη «τελική φιγούρα του ταγκό»: κλείνεις κύκλους, αλλάζεις κατεύθυνση και παίρνεις καθοριστικές αποφάσεις για σχέσεις και συνεργασίες. Ο ανάδρομος Ερμής απέναντί σου φέρνει πρόσωπα από το παρελθόν και σε καλεί να αναγνωρίσεις δικά σου σφάλματα, δίνοντας ίσως μια δεύτερη ευκαιρία εκεί που αξίζει. Στα οικονομικά, ο μήνας σου ζητά να βάλεις τάξη στις οφειλές σου και να κάνεις έναν αυστηρό προγραμματισμό. Μην παρασύρεσαι σε σπατάλες, καθώς τα έξοδα θα τρέχουν. Η Νέα Σελήνη στις 19 Μαρτίου στους Ιχθύες είναι η δική σου «ανάσα», προσφέροντας μια νέα σελίδα στην προσωπική σου ζωή και γεμίζοντάς σε έμπνευση. Αν και ο Άρης από το ζώδιο των Ιχθύων θα φέρει κάποιες εκκρεμότητες ξανά στο προσκήνιο, η τελευταία εβδομάδα του Μάρτη προμηνύεται ιδιαίτερα παθιασμένη και ευχάριστη για τα οικονομικά σου.

Ζυγός: Ξεκαθαρίσματα στις σχέσεις και φροντίδα εαυτού

Ο Μάρτιος σου στέλνει ένα πολύ ξεκάθαρο μήνυμα: οι σχέσεις και οι συνεργασίες σου θέλουν ουσιαστική δουλειά. Με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα απέναντί σου, ό,τι είναι ψεύτικο ή επιφανειακό θα αρχίσει να απομακρύνεται από τη ζωή σου. Είναι η στιγμή να δεις ποιοι άνθρωποι αξίζουν πραγματικά να μείνουν δίπλα σου. Αν μια σχέση είναι αληθινή, τώρα θα σταθεροποιηθεί με περαιτέρω δέσμευση, αλλά αν σου προσφέρει μόνο απογοήτευση, θα χρειαστεί να πάρεις την καθοριστική απόφαση να πεις το οριστικό «τέλος», ειδικά κοντά στις 7-8 και 22-25 του μήνα. Στην καθημερινότητά σου, οφείλεις να οργανωθείς καλύτερα. Ο ανάδρομος Ερμής και ο Άρης στους Ιχθύες φέρνουν καθυστερήσεις και ασυνέπειες στη δουλειά, γι' αυτό μην φορτώνεις το πρόγραμμά σου με υπερβολές. Είναι η ιδανική περίοδος να «αγκαλιάσεις» τον εαυτό σου, να προσέξεις τη διατροφή σου και να βελτιώσεις τη φυσική σου κατάσταση. Στα αισθηματικά, η Αφροδίτη στον Κριό σου ξυπνά τον ενθουσιασμό και τη διάθεση για φλερτ αν είσαι ελεύθερος!

Σκορπιός: Ερωτικές επιστροφές και δημιουργική αναγέννηση

Ετοιμάσου για έναν μήνα που τα έχει όλα Σκορπιέ μου! Τα αισθηματικά σου παίρνουν φωτιά, καθώς ο Άρης σε ωθεί να γίνεις πιο διεκδικητικός και παθιασμένος. Πολλοί Σκορπιοί θα δεχτείτε μηνύματα ή επαφές από το ερωτικό παρελθόν, ενώ για άλλους υπάρχει η προοπτική μιας σημαντικής στιγμής, όπως μια νέα γνωριμία ή ακόμα και μια είδηση για τεκνοποίηση. Η Νέα Σελήνη στις 19 Μαρτίου σε ευνοεί ιδιαίτερα, δίνοντάς σου την ευκαιρία να γυρίσεις νέα σελίδα και να εκφράσεις τα ταλέντα σου ή και να ξεκινήσεις μία νέα αισθηματική ιστορία! Στα επαγγελματικά και στα οικονομικά, ο Μάρτιος είναι απαιτητικός και ίσως νιώσεις ότι κουράζεσαι χωρίς να βλέπεις άμεσα αποτελέσματα. Κάνε υπομονή και μην αφήνεις τα έκτακτα γεγονότα κοντά στις 22-25 Μαρτίου να σε βγάλουν εκτός προγράμματος. Το θετικό είναι ότι ο Δίας σε ορθή φορά σου φέρνει χαρμόσυνες εξελίξεις, συμφωνίες ή ακόμα και ένα ονειρεμένο ταξίδι. Στο τέλος του μήνα, η δουλειά σου θα αρχίσει να αποδίδει καρπούς και τα οικονομικά σου θα δουν βελτίωση.

Τοξότης: Από τις οικογενειακές «πληγές» στη νέα επαγγελματική εποχή

Ο Μάρτιος ξεκινά με έντονα συναισθήματα και ίσως μια δόση συγκίνησης για σένα Τοξότη μου. Ο ανάδρομος Ερμής και ο Άρης στους Ιχθύες ξύνουν παλιές πληγές και φέρνουν στο προσκήνιο οικογενειακά θέματα που χρειάζονται λύση. Μπορεί να αποφασίσεις μια ανακαίνιση ή ακόμα και μια μετακόμιση για να ανανεώσεις τον χώρο σου. Παρόλο που ο απολογισμός του παρελθόντος μπορεί να σου φέρει μια προσωρινή μελαγχολία, η Νέα Σελήνη στις 19 Μαρτίου σε απελευθερώνει και σε βοηθά να αλλάξεις τη ρουτίνα σου και να βρεις ξανά το χαμόγελό σου. Στα επαγγελματικά, οι εξελίξεις είναι καθοριστικές. Κλείνεις έναν κύκλο και κάνεις ένα νέο βήμα που συνοδεύεται από οικονομικά οφέλη. Μπορεί να νιώσεις πίεση από συνεργάτες, αλλά οι λύσεις θα δοθούν. Στα αισθηματικά, η ωριμότητα είναι η λέξη-κλειδί. Οι αποφάσεις σου για το μέλλον μιας σχέσης θα είναι πιο συνειδητοποιημένες!

Αιγόκερως: Θεμελιώνοντας τις βάσεις και αναζητώντας την τύχη

Ο Μάρτιος είναι ένας μήνας μεγάλων ευθυνών για σένα Αιγόκερέ μου , ειδικά σε θέματα σπιτιού και οικογένειας. Νιώθεις πιεσμένος και ίσως χρειαστεί να πάρεις τελεσίδικες αποφάσεις για τις προσωπικές σου βάσεις. Στα οικονομικά, οι οικογενειακές υποχρεώσεις σε περιορίζουν, αλλά μην ανησυχείς: οι τελευταίες μέρες του μήνα θα φέρουν τις λύσεις που αναζητάς. Πρόσεξε ιδιαίτερα τις επικοινωνίες και τις μετακινήσεις σου το διάστημα έως τις 20 Μαρτίου, αποφεύγοντας τη βιασύνη. Μέσα σε όλο αυτό το «αλαλούμ», ο Δίας από τον Καρκίνο είναι ο φύλακας άγγελός σου, βελτιώνοντας τις σχέσεις και τις συνεργασίες σου. Μπορεί να δεχτείς μια πολύ σημαντική επαγγελματική πρόταση ή να κάνεις μια γνωριμία που θα παίξει καθοριστικό ρόλο στο μέλλον σου. Αν υπήρξαν παρεξηγήσεις με παιδιά ή ερωτικούς συντρόφους, ο μήνας προσφέρει την ευκαιρία για αποκατάσταση και ηρεμία. Εμπιστεύσου το ένστικτό σου και περίμενε το ξεκαθάρισμα του τοπίου πριν υπογράψεις σημαντικά έγγραφα.

Υδροχόος: Οικονομικός ρεαλισμός και δίψα για περιπέτεια

Ο Μάρτιος σε βρίσκει σε φάση ωρίμανσης Υδροχόε μου. Τα οικονομικά σου απαιτούν την πλήρη προσοχή σου, καθώς το τοπίο είναι λίγο «άτσαλο». Απόφυγε νέες δεσμεύσεις ή υπογραφές πριν τις 20 Μαρτίου και επεξεργάσου καλά κάθε πρόταση που σου γίνεται, καθώς ο Ερμής είναι φαινομενικά ανάδρομος. Στην προσωπική σου ζωή, ισορροπείς ανάμεσα στον ρεαλισμό και τον οραματισμό. Παρόλο που κάποια λόγια μπορεί να σε προσγειώσουν απότομα, η ανάγκη σου για κάτι νέο και αληθινό θα σε οδηγήσει σε σωστές επιλογές. Η έκλειψη Σελήνης στην Παρθένο φέρνει έναν συναισθηματικό αναβρασμό που σε κινητοποιεί να αλλάξεις τα «κακώς κείμενα» στην καθημερινότητά σου. Είναι η στιγμή να αρπάξεις ευκαιρίες στη δουλειά και να κλείσεις εκκρεμότητες. Στα αισθηματικά, ο μήνας έχει περιπέτεια, φλερτ και νέες γνωριμίες. Μην επενδύεις υπερβολικά σε κάτι αβέβαιο, αλλά εκμεταλλεύσου το τριήμερο της 25ης Μαρτίου για να αποδράσεις και να ανανεωθείς ψυχολογικά.

Ιχθύες: Ο πρωταγωνιστής της μεγάλης αλλαγής

Χρόνια σου Πολλά! Ως πρωταγωνιστής του μήνα, νιώθεις την ορμή και το πάθος του Άρη στο ζώδιό σου. Όμως, πρόσεξε τη νευρικότητα και τη βιασύνη. Ο ανάδρομος Ερμής μπορεί να σε οδηγήσει σε λάθη ή παρεξηγήσεις, γι' αυτό σκέψου διπλά πριν μιλήσεις. Στα οικονομικά, είναι η ώρα να «σφίξεις τα λουριά» και να βάλεις ασφαλείς βάσεις για το μέλλον, βέβαια θα προγραμματίσεις να κάνεις μια αγορά που επιθυμούσες καιρό. Η εποχή του Κρόνου και του Ποσειδώνα στο ζώδιό σου τελείωσε και σταδιακά νιώθεις πιο ανάλαφρος. Η Νέα Σελήνη στις 19 Μαρτίου είναι το δικό σου ξεκίνημα: ένα νέο επαγγελματικό σχέδιο, μια αλλαγή στην εμφάνιση ή μια θετική εξέλιξη στην ζωή σου είναι προ των πυλών. Στα αισθηματικά, μια επιστροφή από το παρελθόν θα σε προβληματίσει, αλλά μην βιαστείς να δώσεις υποσχέσεις. Περίμενε να καθαρίσει το τοπίο μετά τις 20 του μήνα για να πάρεις τις τελικές σου αποφάσεις με καθαρό μυαλό.