Φαντάσου να οδηγείς σε έναν απομονωμένο δρόμο, ο ήλιος να δύει, και η αγαπημένη σου μουσική να γεμίζει την καμπίνα με τέτοια καθαρότητα που νομίζεις ότι οι μουσικοί κάθονται δίπλα σου. Όχι όλα τα αυτοκίνητα δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Υπάρχουν όμως μερικά μοντέλα με τέτοια ηχοσυστήματα από το εργοστάσιο που μεταφέρουν τη μουσική σε επίπεδα που μέχρι πρόσφατα βρίσκαμε μόνο σε dedicated hi-fi συστήματα.

Volvo EX90 – Bowers & Wilkins (έως 25 ηχεία)

Το ηλεκτρικό Volvo EX90 δίνει έμφαση στη λεπτομέρεια της ηχητικής απόδοσης, με 25 ηχεία Bowers & Wilkins και δυνατότητα 3D surround, συμπεριλαμβανομένης μιας λειτουργίας που μιμείται τον ήχο από το Abbey Road Studios (το studio που ηχογραφούσαν οι Beatles).

Η εμπειρία είναι σχεδιασμένη ώστε κάθε θέση να προσφέρει πλούσιο, καθαρό ήχο χωρίς παραμορφώσεις, ακόμα και σε σύνθετες μουσικές συνθέσεις. Η B&W χρησιμοποίησε τρισδιάστατη εκτύπωση για να προσαρμόσει την κατασκευή των ηχείων στο αυτοκίνητο (από τα προστατευτικά ως τα τουίτερ. Το ηχοσύστημα Bowers & Wilkins για τα Volvo (όπως το EX90) κοστίζει περίπου 2.720€ όταν προσφέρεται ως αναβάθμιση στο αυτοκίνητο.

Mercedes-Maybach S 680 – Burmester High-End (30 ηχεία)

Η Maybach S 680 είναι συνώνυμο πολυτέλειας και στον ήχο με ένα σύστημα Burmester High-End που περιλαμβάνει 30 ηχεία και ενεργή απομόνωση θορύβου για να αφήσει τη μουσική να ξεχωρίζει εντελώς μέσα στην καμπίνα.

Μάλιστα η εφαρμογή του noise cancelation γίνεται αρχικά αναπαράγοντας έναν ήχο σε χαμηλή συχνότητα, ο οποίος προσαρμόζεται ανάλογα με τις συνθήκες. Το ηχοσύστημα Burmester σε εκδόσεις όπως αυτή της Maybach δεν έχει επίσημη τιμή, αλλά η αναβάθμιση του… απλού ηχοσυστήματος Burmester High-End κόστιζε περίπου 5700€

Range Rover Autobiography – Meridian Signature Sound (έως 29 ηχεία)

Στο Range Rover Autobiography, το Meridian Signature Sound System προσφέρει έως 1.600 W ισχύ και ηχεία ενσωματωμένα ακόμα και στα προσκέφαλα, ώστε να απολαμβάνεις πλούσιο μπάσο και καθαρά μεσαία σε κάθε είδος μουσικής. Η ενεργή ακύρωση εξωτερικών ήχων εξασφαλίζει ότι ο δρόμος δεν θα χαλάσει την εμπειρία σου.

Όσο για την τιμή δεν βρέθηκε επίσημη τιμολόγηση (από την Land Rover) μόνο για το ηχοσύστημα. Ψάξαμε σε forum ιδιοκτητών και βρήκαμε πως για πακέτο αναβάθμισης σε Meridian, για Range Rover, οι τιμές ξεκινούν από τα 8.800€ και μπορεί να φτάσουν τα… 37.150€ (για την σειρά Signature).

Jeep Wagoneer – McIntosh (19-23+ ηχεία)

Το Jeep Wagoneer, ειδικά στις κορυφαίες εκδόσεις, ενσωματώνει ηχοσύστημα McIntosh, γνωστό για την καθαρή, διαυγή και πλούσια απόδοση ήχου με εξαιρετική ισορροπία. Η έκδοση Series III φέρει το MX1375 Reference Entertainment System με 23 ηχεία και ισχυρό ενισχυτή που γεμίζει τον χώρο με καθαρό ήχο.

Δεν υπάρχει επίσημη ξεχωριστή τιμολόγηση από τις Jeep/McIntosh για το ηχοσύστημα μόνο. Μια αναφορά από αγορές στις ΗΠΑ δείχνει ότι σε κάποια μοντέλα ένα premium McIntosh car audio system προσφερόταν ως έξτρα εξοπλισμός γύρω στα 2.100€.

BMW Σειρά 7 – Diamond Surround (36 ηχεία)

Η BMW Series 7 εφοδιάζεται με το Diamond Surround Sound System με 36 ηχεία, προσφέροντας επιλογές προφίλ ήχου από συναυλιακό περιβάλλον μέχρι κινηματογραφική αίσθηση, για να προσαρμόσεις την εμπειρία στα γούστα σου.

Το ηχοσύστημα αποτελεί μέρος του Ultimate Pack της BMW, που διατίθεται για τη Σειρά 7.

Δεν διατίθεται ως μεμονωμένη επιλογή, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να πληρώσετε το αρκετά υψηλό ποσό των 22.000€ για το προνόμιο, αν και το πακέτο καλύπτει μια ολόκληρη σειρά τεχνολογικών επιλογών. Περιλαμβάνει τα πάντα, από καθίσματα με μασάζ και αερισμό μέχρι την πανοραμική ηλιοροφή Sky Lounge της BMW και το υψηλής τεχνολογίας Parking Assistant Pro που σας βοηθά να τοποθετήσετε το ογκώδες σεντάν σε οποιονδήποτε χώρο μπορεί να το φιλοξενήσει.

Audi S8 – Bang & Olufsen (17 ηχεία)

Το Audi S8 διαθέτει ένα Bang & Olufsen σύστημα με ισχυρό Class D ενισχυτή και tweeters που αναδύονται από το ταμπλό, προσφέροντας ευέλικτη ρύθμιση surround, που μπορεί να επικεντρωθεί μπροστά, πίσω ή σε κινηματογραφικό περιβάλλον ήχου. Το κόστος του είναι στα 5.300€

Cadillac Celestiq – AKG Studio Reference (38 ηχεία)

Η Cadillac Celestiq είναι ένα χειροποίητο, ultra-luxury, αμιγώς ηλεκτρικό sedan-liftback μοντέλο της Cadillac, που αντιπροσωπεύει την κορυφή της τεχνολογίας και της πολυτέλειας της μάρκας. Αυτό που κάνει τη Celestiq να ξεχωρίζει ακόμα περισσότερο είναι το πλούσιο ηχοσύστημα με 38 ηχεία που τροφοδοτείται από το AKG Studio Reference.

Ο όρος «ήχος αναφοράς» χρησιμοποιείται πολύ στους κύκλους των audiophile, αλλά σημαίνει ότι το ηχοσύστημα πλησιάζει αυτό που ο καλλιτέχνης είχε σχεδιάσει στις αρχικές ηχογραφήσεις, χωρίς να προσθέτει επιπλέον φινιρίσματα ή εφέ. Ενώ τα περισσότερα αυτοκίνητα διαθέτουν έναν κύριο ενισχυτή για να διατηρείται η μουσική σε ροή, το Celestiq διαθέτει τρεις από αυτούς για να τροφοδοτούν αυτά τα 38 ηχεία που βρίσκονται στο εσωτερικό.

Τελικές Σκέψεις

Τα σύγχρονα εργοστασιακά ηχοσυστήματα σε αυτά τα αυτοκίνητα δεν είναι απλά «πιο δυνατά». Πρόκειται για συστήματα που έχουν σχεδιαστεί ώστε να αναπαράγουν τη μουσική όπως την έχουν ηχογραφήσει οι καλλιτέχνες, με πλούσιο μπάσο, καθαρά πρίμα και ύφεση παραμορφώσεων που δεν βρίσκεις σε συμβατικά αυτοκίνητα. Αν η μουσική είναι για σένα μέρος της εμπειρίας της οδήγησης, αυτές οι επιλογές δικαιολογούν πλήρως τη φήμη τους.