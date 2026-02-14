Από το Pretty Woman στη Φαίδρα, ο έρωτας συχνά ταξιδεύει πάνω σε τέσσερις τροχούς. Μερικές φορές ένα αυτοκίνητο δεν αποτελεί απλώς σκηνικό αντικείμενο αλλά γίνεται σύμβολο μιας σχέσης, μιας εποχής ή ακόμη και μιας ολόκληρης κινηματογραφικής ανάμνησης.

Από λαμπερά σπορ μοντέλα μέχρι απλά οικογενειακά οχήματα ή και τα λεωφορεία κάθε ένα από αυτά τα οχήματα κουβαλά μια ιστορία που το κοινό θυμάται για χρόνια. Με ένα γρήγορο ψάξιμο βρήκαμε πέντε Παγκόσμιες και μία Ελληνική ιστορίες αγάπης με συμπρωταγωνιστές αυτοκίνητα.

Pretty Woman (1990) – Lotus Esprit SE 1989

Ο επιχειρηματίας Έντουαρντ, Richard Gere, ήταν αναμενόμενο να επιλέξει να οδηγήσει ένα εξωτικό αυτοκίνητο. Όταν όμως τόσο η Ferrari όσο και η Porsche αρνήθηκαν να συνδεθούν με μια ταινία που είχε ως βασικό θέμα την πορνεία, η Lotus αποφάσισε να αναλάβει το ρίσκο. Η επιλογή αποδείχθηκε εξαιρετικά επιτυχημένη, καθώς οι πωλήσεις της Esprit στις Ηνωμένες Πολιτείες εκτοξεύθηκαν μετά την κυκλοφορία της ταινίας. Το αυτοκίνητο που εμφανίζεται στην ταινία ήταν στην πραγματικότητα ένα τροποποιημένο μοντέλο SE του 1990. Όπως σχολίασε η Βίβιαν, Julia Roberts, «Στρίβει λες και κινείται πάνω σε ράγες».

Φωτογραφία: Σκηνή από την ταινία Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλυ (imdb)

When Harry Met Sally (1989) – Toyota Corona Station Wagon 1976

Η Σάλι, Meg Ryan, οδηγούσε ίσως το λιγότερο εντυπωσιακό αυτοκίνητο της λίστας μας. Ένα Toyota Corona (RT119). Το αυτοκίνητο της Σάλι εκφράζει τον ρεαλισμό της σχέσης που χτίζεται αργά και αληθινά. Το ταπεινό station wagon θυμίζει ότι οι πιο σημαντικές ιστορίες αγάπης δεν χρειάζονται πολυτέλεια, αλλά στιγμές, συζητήσεις και κοινές διαδρομές που γράφουν τη δική τους ιστορία.

Φωτογραφία: Σκηνή από την ταινία Μια βραδιά στο Νότινγκ Χιλ (imdb)

Notting Hill (1999) – Λεωφορείο Park Royal AEC Routemaster 1967

Μπορεί να μην είναι ακριβώς ο πρωταγωνιστής της ταινίας, όμως το κλασικό Routemaster παραμένει αξέχαστο, όπως και το ίδιο το Notting Hill. Το λεωφορείο που χρησιμοποιήθηκε, με αριθμό κυκλοφορίας SMK665F, μπήκε αρχικά σε υπηρεσία ως RML2665 τον Νοέμβριο του 1967 από τον οργανισμό London Transport. Το 1996 αναβαθμίστηκε με κινητήρα Scania και συνέχισε να κυκλοφορεί στους δρόμους του Λονδίνου για ακόμη δέκα χρόνια πριν αποσυρθεί. Σήμερα ανήκει στην Bath Bus Company και διατίθεται προς ενοικίαση για ειδικές εκδηλώσεις και γάμους.

The Graduate (1967) – Alfa Romeo Duetto Spider 1966

Όταν ο νεαρός Dustin Hoffman επιλέχθηκε για τον ρόλο του Μπένζαμιν Μπράντοκ, ο θείος του πρότεινε να προσφέρει το αυτοκίνητο του χαρακτήρα. Ο θείος του δεν ήταν άλλος από τον θρυλικό εισαγωγέα αυτοκινήτων στις ΗΠΑ Max Hoffman. Το αυτοκίνητο ήταν η ολοκαίνουργια τότε Alfa Romeo Duetto Spider. Ο Dustin κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα ως νέος ηθοποιός της χρονιάς, οι πωλήσεις της Alfa εκτοξεύθηκαν και ο Max έγινε ακόμη πλουσιότερος, με την ιστορία να γράφεται από εκεί και πέρα.

Στην πραγματικότητα χρησιμοποιήθηκαν τρία αυτοκίνητα στα γυρίσματα, όλα ευρωπαϊκών προδιαγραφών 1600 Spider. Την επόμενη φορά που θα δείτε την ταινία, προσέξτε τις μικρές ασυνέπειες: Σε ορισμένα πλάνα το αυτοκίνητο διαθέτει σκιάδια και ραδιόφωνο, ενώ σε άλλα απουσιάζουν.

Dirty Dancing (1987) – Chevrolet Bel Air 1957

Ο Τζόνι Κάσλ, τον οποίο υποδύθηκε ο Patrick Swayze, οδηγούσε ένα από τα πιο εμβληματικά αμερικανικά αυτοκίνητα όλων των εποχών, το Chevrolet Bel Air του 1957. Χαρακτηριστική είναι η σκηνή όπου ο Τζόνι κλειδώνει κατά λάθος τα κλειδιά μέσα στο αυτοκίνητο και σπάει το τζάμι με έναν μεταλλικό σωλήνα.

Φωτογραφία: Σκηνή από την ταινία Dirty Dancing (imdb)

Λάθη της παραγωγής αποκαλύπτουν ότι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον δύο αυτοκίνητα ή διαφορετικά παράθυρα, γεγονός που ίσως εξηγεί γιατί ιδιοκτήτες τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στην Αυστραλία ισχυρίζονται ότι διαθέτουν το αυθεντικό όχημα της ταινίας.

Και μία Ελληνική Φαίδρα (Phaedra) (1962) Aston Martin BD4 1962

Ο θρίαμβος του «Ποτέ την Κυριακή» (Never on Sunday) άνοιξε τις πόρτες των στούντιο, και ο σκηνοθέτης Ζιλ Ντασέν μπορούσε να επιλέξει οποιαδήποτε ταινία ήθελε να δημιουργήσει. Εκείνος επιλέγει την κλασσική τραγωδία του «Ιππόλυτου» του Ευρυπίδη. Η Μαργαρίτα Λυμπεράκη προσαρμόζει τον μύθο, και μεταφέρει το ερωτικό τρίγωνο από την αρχαία Ελλάδα του Θησέα, στην σύγχρονη Ελλάδα του 1960 και των εφοπλιστών.

Ο Ιππόλυτος παίρνει το όνομα Αλέξης Κυρίλης, (τον υποδύθηκε ο Anthony Perkins) και ο Θησέας μετονομάζεται σε Θάνος Κυρίλης, (ο Raf Vallone). Η Μελίνα Μερκούρη (Φαίδρα) ξεκινά λαμπερή και σκληρή για να ακολουθήσει την τραγωδία του ονόματός της.

Η ταινία ξεφεύγει από το μύθο σε ένα βασικό σημείο: Ο έρωτας της Φαίδρας για τον Ιππόλυτο εδώ είναι αμοιβαίος. Από την πρώτη τους συνάντηση, στην οποία επέμενε ο σύζυγος της Φαίδρας η σπίθα άναψε. Λίγο πριν ένα αυτοκίνητο κάνει την εμφάνισή του. Μία Aston Martin DB4. Πολύ πριν ο James Bond δώσει λάμψη στο Αγγλικό σπορ αυτοκίνητο και την DB5, η DB4 «ανταγωνίζεται» σε μία σχέση την Μελίνα Μερκούρη.

Φωτογραφία: Σκηνή από την ταινία Φαίδρα

Στην πρώτη συνάντηση της Φαίδρας με τον Αλέξη, εκείνος σταματά μπροστά σε μία αντιπροσωπεία αυτοκινήτων και λέει στη Φαίδρα: «Σταμάτα. Αυτή είναι η γυναίκα μου» Τρέχει και φιλά το μπροστινό φτερό της DB4. Η πρώτη ώρα της ταινίας καταλήγει σε μία όμορφη ερωτική σκηνή, όπου χωρίς καθόλου γυμνό όπου ο Αλέξης με τον ήχο της μουσικής του Μίκη Θεοδωράκη, την ερωτεύεται.

Φωτογραφία: Σκηνή από την ταινία Φαίδρα

Στο δεύτερο μέρος της ταινίας, ο πατέρας του Αλέξη του κάνει δώρο την Aston Martin, και εκείνος χρησιμοποιεί την αφορμή που του προσφέρεται για να ξανακερδίσει την Φαίδρα. Τελικά ομολογεί στον πατέρα του τον έρωτά του για την γυναίκα του. Το πατρικό χέρι του συνθλίβει το πρόσωπο, και η Φαίδρα τη ψυχή. Εδώ η Aston Martin έχει και πάλι τον πρωταγωνιστικό ρόλο του άρματος καθώς με αυτήν ο Ιππόλυτος/Αλέξης πέφτει στο κενό.

Φωτογραφία: Σκηνή από την ταινία Φαίδρα

Και κάτι έξτρα για την ταινία

Παρά την απαγόρευση της κίνησης αυτοκινήτων στην Ύδρα, για την ανάγκη των γυρισμάτων, η Aston Martin κινήθηκε στους δρόμους της.

Η σκηνή της πτώσης στον γκρεμό για άλλους γυρίστηκε στα «λιμανάκια» (στον παραλιακό δρόμο Αθηνών-Σουνίου) και για άλλους στην Ύδρα.

Το αυτοκίνητο που έπεσε στον γκρεμό ήταν ένα Sunbeam Alpine.