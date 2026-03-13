Τα credits στον Δένδια (παρά τις φαρμακερές γλώσσες)

Μία αποστροφή από τη χθεσινή συνέντευξη του πρωθυπουργού για την αποστολή των ελληνικών φρεγατών και των μαχητικών αεροσκαφών για την προστασία της άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας μπορεί να πέρασε στα ψιλά, ωστόσο, καταδεικνύει τη λειτουργική σχέση ανάμεσα στο Μέγαρο Μαξίμου και του Πεντάγωνο, απαραίτητη και επιβεβλημένη ιδίως σε περιόδους κρίσεων.

«Από τη στιγμή που δόθηκε η εντολή, με κάλεσε ο Υπουργός Άμυνας, μου έκανε τη σχετική εισήγηση, την αποδέχθηκα, συζητήθηκε το θέμα δια περιφοράς στο ΚΥΣΕΑ και πέντε ώρες μετά τα σχετικά πλοία απέπλευσαν και τα αεροπλάνα ήταν την ίδια μέρα στην Κύπρο», σημείωσε (iefimerida) ο Κυριάκος Μητσοτάκης δίνοντας…χώρο και credits στο Νίκο Δένδια για μία απόφαση, που βάσει των πρόσφατων δημοσκοπήσεων χαίρει της αποδοχής της πολύ μεγάλης πλειοψηφίας της ελληνικής κοινής γνώμης,

Όπως παρατηρεί έμπειρο γαλάζιο στέλεχος η σχέση Μητσοτάκη – Δένδια είναι πολύ ουσιαστικότερη από αυτό, που συχνά – πυκνά διακινείται στην εγχώρια πολιτική κουζίνα και επιμένει πως ο πρωθυπουργός είναι…ομαδικός παίκτης.