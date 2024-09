Τα δάκρυα του Πρίντεζη όταν το μπουζούκι ήχησε στο ΣΕΦ πριν την είσοδό του [vid]

Kalimera! ☀️☕️🥹



I am not crying! Just have something caught in my eye!



Ο διεθνούς φήμης συνθέτης, παραγωγός και δεξιοτέχνης στο Μπουζούκι και την Κιθάρα, Μιχάλης Παούρης, ξεσήκωσε το ΣΕΦ με την «Φραγκοσυριανή» και την «Θάλασσα του Πειραιά» και έκανε τον Γιώργο Πρίντεζη να…