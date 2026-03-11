Τα κορίτσια του Παναθηναϊκού πάλεψαν, αλλά ηττήθηκαν (3-2) στον πρώτο τελικό του CEV Challenge Cup

Ο Παναθηναϊκός πάλεψε αλλά δεν κατάφερε να μπει με το δεξί στους τελικούς του CEV Challenge Cup.



Τα «φίνα κορίτσια» αντιμετώπισαν στον πρώτο τελικό του CEV Challenge Cup, εκτός έδρας, τη Βαλεφόλια και ηττήθηκαν με 3-2 σετ, με απίστευτη εμφάνιση της διαγωνίου της ιταλικής ομάδας, Μπίτσι.

Θυμίζουμε ότι η μεγάλη πρόκριση στον τελικό του CEV Challenge Cup αποτελεί την τρίτη αντίστοιχη στιγμή για τις Παναθηναϊκό σε ευρωπαϊκά τουρνουά μετά τη σεζόν 1999/2000 και τη σεζόν 2008/09. Ο Παναθηναϊκός είχε ηττηθεί και στις δύο και πλέον θέλει να αλλάξει η τύχη του.

Οι «πράσινες» θα πρέπει να παλέψουν «με νύχια και με δόντια» στον δεύτερο τελικό, όπου αν επικρατήσουν με 3-0 ή 3-1 σετ θα κατακτήσουν τον ευρωπαϊκό τίτλο ενώ αν πάρουν τη νίκη με 3-2 σετ, οι δύο ομάδες θα παλέψουν σε «χρυσό» σετ για την κατάκτηση του CEV Challenge Cup.

Η ρεβάνς ανάμεσα στην ιταλική ομάδα και το τριφύλλι θα γίνει τη Τετάρτη 18 Μαρτίου, στις 19:00, στο κλειστό της Γλυφάδας «Μ. Λιούγκας», με τον «πράσινο» σύλλογο να έχει κάνει ήδη γνωστό τον τρόπο διάθεσης εισιτηριών.

Η εξέλιξη του τελικού

Στο ξεκίνημα του αγώνα η Βαλεφόλια πέρασε μπροστά με 5-3 με επίθεση της Μπίτσι όμως ο Παναθηναϊκός με τη Λαμπκόφσκα μείωσε και στη συνέχεια ήρθε και η ισοπαλία. Οι γηπεδούχες ανέκτησαν το προβάδισμα ξανά αλλά οι «πράσινες» είχαν τις απαντήσεις με τις Γουάιτ, Παπαγεωργίου και Μπένετ. Ο Παναθηναϊκός έκανε το +1 αλλά η ιταλική ομάδα επανάφερε το +2 με τον Αλεσάντρο Κιαπίνι να καλεί τάιμ άουτ (13-11). Στην επιστροφή, η Βαλεφόλια με άσσο της Μπίτσι και επίθεση της Ομορούγι έκανε το 16-12 ενώ η Μπίτσι με διαδοχικές επιθέσεις ήταν ασταμάτητη, στέλνοντας στο +6 τη διαφορά κι αναγκάζοντας σε δεύτερο τάιμ άουτ το «τριφύλλι».

Η διαφορά έφτασε στο +7 (19-12 και 20-13) ωστόσο μετά από αλλαγή της Κωνσταντινίδου με τη Τάνη και της Μπένετ με την Κωνσταντίνου, ο Παναθηναϊκός μείωσε σε 20-14. Μετά από άσσο της Σάμανταν έγινε το 21-16 και με άουτ επίθεση της Μπίτσι η διαφορά έκλεισε στους 4 πόντους. Ο Αντρέα Πιστόλα κάλεσε τάιμ άουτ στο 21-17 και στην επιστροφή η Μπίτσι απάντησε για το +5. Οι Κωνσταντινίδου και Μπένετ επέστρεψαν αντί των Τάνη και Κωνσταντίνου και μετά από λάθος, η Βαλεφόλια πήρε το setball. Μετά από σφάλμα στο σερβίς και ευθεία επίθεση της Μπένετ η διαφορά μειώθηκε στο 24-20 ωστόσο μετά από επίθεση στο φιλέ της Παπαγεωργίου διαμορφώθηκε το τελικό 25-20, για το 1-0 στα σετ.

Στο δεύτερο σετ ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση και με τις Γουάιτ και Λαμπκόφσκα ξέφυγε μετά από διαδοχικές ισοπαλίες με 4-6 ενω μετά από άσσο της Μπένετ για το 5-8, ο Αντρέα Πιστόλα κάλεσε νωρίς το πρώτο τάιμ άουτ. Στην επιστροφή η Λαμπκόφσκα έκανε το +4 ενώ μετά από μπλοκ της μαζί με τη Σάμανταν έγινε το double score με 5-10. Μετά από λάθη των Μπένετ και Κωνσταντινίδου η διαφορά έκλεισε στους δύο πόντους σε 9-11 και ο Αλεσάντρο Κιαπίνι κάλεσε τάιμ άουτ. Γουάιτ και Μπένετ κράτησαν το +3 ενώ η Αμερικανίδα ακραία με μονό μπλοκ έκανε και το 11-14 ενώ η Μπένετ με πλασέ στο φιλέ επανάφερε το +5.

Οι γηπεδούχες με τη Μπίτσι μείωσαν σε 13-16 αλλά οι «πράσινες» διατήρησαν το +4, με τη Λαμπκόφσκα στο 15-19 ενώ μετά από σφάλμα της Βαλεφόλια έγινε το 16-20. Τάνη και Κωνσταντίνου επέστρεψαν στο ματς και η διαγώνια του «τριφυλλιού» έκανε το +5 και με την Κωνσταντίνου να κάνει το πλασέ έγινε το 16-22. Μετά από άουτ της Βαλεφόλια και απαντήσεις από τη Κωνσταντίνου το +5 παρέμεινε στο 18-23 αλλά η Μπίτσι με επίθεση μείωσε στους τέσσερις ξανά. Με άσσο της Μπίτσι το σκορ έφτασε στο 20-23, γεγονός που ανάγκασε σε τάιμ άουτ τον Αλεσάντρο Κιαπίνι. Στην επιστροφή, η Γουάιτ με διαγώνιο χτύπημα έδωσε το setball στον Παναθηναϊκό και στην επόμενη φάση η Μπένετ κέρδισε το μπλοκ άουτ για το τελικό 20-25 για το 1-1 στα σετ.

Στο τρίτο σετ η Βαλεφόλια πέρασε μπροστά με άσσο της Ουνγκουρεάνου και λάθος της Μπένετ με 4-1 ενώ με άσσο της Κάντι η διαφορά έφτασε στο +4 με 6-2, με τον Αλεσάντρο Κιαπίνι να καλεί τάιμ άουτ. Στην επιστροφή η Χατζηευστρατιάδου μείωσε αλλά η ιταλική ομάδα με τις Μπίτσι και Μπούντιγκαν έγινε το 8-3 και το 10-5. Οι «πράσινες» δεν βρήκαν τη λύση με τη διαφορά να φτάνει στο +7 με επίθεση της Ουνγκουρεάνου (12-5) ενώ με άστοχη επίθεση της Μπένετ και κερδισμένο μπλοκ άουτ έγινε το +9 στο σκορ, με 15-6. Ο Αλεσάντρο Κιαπίνι κάλεσε και πάλι τάιμ άουτ αλλά οι «πράσινες» δεν μπόρεσαν να αντιδράσουν στην επίθεση της Μπίτσι για το +10 (16-6).

Η Γουάιτ αστόχησε για το 17-7 αλλά η Κωνσταντίνου απάντησε με κερδισμένο μπλοκ άουτ, όπως το ίδιο έκαναν και οι γηπεδούχες με την Ουνγκουρεάνου και μπλοκ στη Γουάιτ, για το 19-8. Η Στράντζαλη πέρασε στη θέση της Γουάιτ και η Λαμπκόφσκα μειωσε με επίθεση σε 19-10 ενώ με σερβίς-φιλέ της Στράντζαλη έγινε και το 20-10. Η Κωνσταντίνου προσπάθησε να απαντήσει από τη διαγώνιο αλλά μετά από λάθη στην άμυνα η Βαλεφόλια πήρε το setball και με μπλοκ άουτ η Ουνγκουρεάνου διαμόρφωσε το 25-12 για το 2-1 στα σετ.

Στο τέταρτο σετ η Βαλεφόλια συνέχισε τη καλή εμφάνιση και με την Κάντι και λάθος της Γουάιτ η διαφορά έφτασε γρήγορα από το +2 (4-2) στο +5 (8-3), κάτι που ανάγκασε τον Αλεσάντρο Κιαπίνι να καλέσει τάιμ άουτ. Μετά από τραυματισμό της Γουάιτ στη γάμπα, Κωνσταντίνου και Στράντζαλη πέρασαν στο τάραφλεξ ενώ η Χατζηευστρατιάδου ήταν αυτή που βρήκε απάντηση από το κέντρο για το 10-5. Η Ελληνίδα διεθνής κεντρικός μείωσε στους τέσσερις αλλά Τζιοβανίνι και Μπίτσι απάντησαν για το double score στο 12-6. Οι «πράσινες» δεν σταμάτησαν να πιέζουν και μείωσαν σε 12-9 με τον Αντρέα Πιστόλα να καλεί τάιμ άουτ. Η Λαμπκόφσκα με δύο διαδοχικές επιθέσεις μείωσε σε 13-11 και η ίδια με μπλοκ άουτ και άσσο έκανε και το κρίσιμο 14-13.

Μετά από άουτ επίθεση της Βαλεφόλια ήρθε η πρώτη ισοπαλία με 14-14 και στη συνέχεια έγινε και το 15-15. Η Μπίτσι επανάφερε το +2 με 17-15 και 18-16 αλλά η Κωνσταντίνου με μπλοκ έκλεισε και πάλι στον πόντο τη διαφορά (18-17). Οι γηπεδούχες με παράβαση έφεραν τρίτη ισοπαλία στο σετ και μετά από διαδοχικές ισοφαρίσεις μέχρι και το 21-21, το οποίο το έκαναν Κωνσταντινίδου και Σάμανταν με μπλοκ. Μετά από άουτ της Μπίτσι, ο Παναθηναϊκός πήρε για πρώτη φορά το προβάδισμα κι η Σάμανταν έκανε το 22-23. Η ίδια με άσσο έδωσε το setball στις «πράσινες» και μετά από παράβαση της Μπίτσι έγινε το τελικό 22-25, για το 2-2 στα σετ.

Στο πέμπτο και τελευταίο σετ η Στράντζαλη έκανε το 1-1, διορθώνοντας το άουτ σερβίς της Κωνσταντινίδου ενώ μετά από φιλέ της Μπίτσι και μονό μπλοκ της Χατζηευστρατιάδου έγινε το +2, με 1-3. Η Ομορούγι ισοφάρισε σε 3-3 κι έκανε και το +1 αλλά Λαμπκόφσκα και Στράντζαλη ισοφάρισαν σε 4-4, 5-5 και 6-6. Μετά από λάθος της Κωνσταντίνου και άσσο της Μπίτσι, η Βαλεφόλια πέρασε μπροστά με 8-6 ενώ μετά από λάθος στην πάσα της Κωνσταντινίδου έγινε το +3, με τον Αλεσάντρο Κιαπίνι να καλεί τάιμ άουτ. Στην επιστροφή με μπλοκ άουτ της Μπαρτολούτσι και άουτ της Κωνσταντινίδου έγινε το +5, με 11-6 με τον Κιαπίνι να καλεί δεύτερο σερί τάιμ άουτ. Η Βαλεφόλια με μπλοκ της Μπούτιγκαν έκανε το double score με 12-6 αλλά η Στράντζαλη απάντησε από την πάιπ. Εκεί, οι «πράσινες» με μπλοκ άουτ κι επίθεση της Στράντζαλη μείωσαν σε 13-8 ενώ η Μπερτολούτσι με επίθεση έδωσε το matchball στη Βαλεφόλια. Μετά από άουτ σερβίς των γηπεδούχων, η Κωνσταντίνου με άσσο και η Λαμπκόφσκα με επίθεση μείωσαν σε 14-11, αναγκάζοντας τον Αντρέα Πιστόλα να καλέσει τάιμ άουτ. Στην επιστροφή η Μπίτσι έστειλε άουτ την επίθεσή της αλλά η Ομορούγι ήταν αυτή που διαμόρφωσε το τελικό 15-12, για το 3-2 στα σετ.

Τα σετ: 3-2 (25-20, 20-25, 25-12, 22-25, 15-12)

Πηγή: Athletiko.gr