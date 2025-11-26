Τα μικρά λάθη των καλλιτεχνών στα έργα τους

Αριστερά στη φωτογραφία η παλιά πόλη της Ρίγας στη Λετονία και δεξιά η παλιά πόλη του Ταλίν στην Εσθονία.

Πανέμορφες και οι δυο. Προσωπικά έχω την τύχη να τις έχω επισκεφθεί και επιλέγω καθαρά το Ταλίν.

Η καλλιτεχνική φύση πολλές φορές στο παρελθόν μας έχει κάνει να συναντήσουμε εκείνα τα μικρά εσκεμμένα λάθη και τις ατέλειες που εν τέλει κάνουν τη διαφορά σε ένα έργο και δίνουν άλλη φυσιογνωμία στην αυθεντικότητά του.

Αλλά στους γραφιάδες, όταν δεν πρόκειται για βαριά γαλλική ποίηση, δεν συνηθίζεται αυτός ο πειραματισμός.

Από την άλλη βέβαια υπάρχει το γνωστό «σύνδρομο του τυπογράφου». Κοιτάς μια επαγγελματική κάρτα για ώρες. Τυπώνεις 5.000 κομμάτια και αμέσως μετά βλέπεις εκείνο το λάθος που ήταν μπροστά σου, αλλά τόσο μπροστά σου που απλώς το προσπέρασες.

Αυτές τις σκέψεις έκανα χθες όταν, δυστυχώς, άκουσα τον κυβερνητικό Εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να σχολιάζει σκωπτικά το λάθος μέσα στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα για τη «Ρίγα της Εσθονίας».

Δυστυχώς. Γιατί τόσοι και τόσοι διάβασαν με επιμέλεια το βιβλίο αλλά προσπέρασαν τη σελίδα 212 και φτάσαμε να το μάθουμε από ένα κυβερνητικό στέλεχος.

Ας είναι. Πολλοί το είδαν, κανείς δεν το κατάλαβε και εάν κρίνω από τις έως τώρα πωλήσεις της «Ιθάκης» λίγη σημασία έχει εάν βρίσκεται στο Ιόνιο ή στο Μυρτώο πέλαγος.