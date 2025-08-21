Τα παιδία... παίζει: Πυροσβέστες στις ΗΠΑ απεγκλώβισαν 40χρονο που σφήνωσε σε τσουλήθρα

Με ένα σπάνιο περιστατικό ήρθαν αντιμέτωποι πυροσβέστες από το Κονέκτικατ των ΗΠΑ, όταν το απόγευμα του Σαββάτου (16/8) έστησαν επιχείρηση απεγκλωβισμού ενός 40χρονου άνδρας από τσουλήθρα σε παιδική χαρά.

Ο 40χρονος άνδρας, του οποίου η ταυτότητα δεν έγινε γνωστή, σφήνωσε μέσα στην κλειστή τσουλήθρα σε ένα δημοτικό σχολείο στο Βέρνον περίπου στις 4:30 μ.μ., όπως αναφέρει η πυροσβεστική υπηρεσία της πόλης.

Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, ο άνδρας γύρισε σε εμβρυακή στάση περίπου στη μέση της τσουλήθρας που ως αποτέλεσμα είχα να μην μπορούσε να κατέβει ενώ δεν είναι ακόμη σαφές αν βρισκόταν στον χώρο με κάποιον άλλο ή αν αποφάσισε να κατέβει μόνος του την κλειστή περιστρεφόμενη τσουλήθρα.

Town of Vernon Fire Department / Facebook

Οι πρώτοι αρμόδιοι που έσπευσαν στο σημείο, γρήγορα συνειδητοποίησαν ότι θα χρειάζονταν ολόκληρη επιχείρηση μόλις διαπίστωσαν ότι ο μόνος τρόπος για να τον απεγκλωβίσουν θα ήταν να την ανοίξουν ολόκληρη.

Επιπλέον, οι ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες και το κάψιμο από τον ήλιο στην βαριά πλαστική κατασκευή έκαναν τον 40χρονο να αρχίσει να ζαλίζεται.

Οι γιατροί παρείχαν οξυγόνο στον άτυχο άντρα που «ένιωθε εξαιρετικά άβολα» και επίσης εγκατέστησαν εξαερισμό στον θόλο θέρμανσης για να μπορέσει να δροσιστεί.

Town of Vernon Fire Department / Facebook

Μόλις έφτασε το πυροσβεστικό όχημα και το πλήρωμα, έπιασαν γρήγορα δουλειά. Αρχικά, ασφάλισαν την κορυφή της τσουλήθρας στη σκάλα του φορτηγού και στη συνέχεια άρχισαν να «κόβουν» με ένα ηλεκτρικό εργαλείο το παχύ πλαστικό.

Ο μεσήλικας άνδρας απελευθερώθηκε μέσα σε 30 λεπτά.