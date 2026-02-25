Τα Τρίκαλα καινοτομούν: Το πρώτο «παθητικό» δημόσιο σχολείο που διατηρεί 21 βαθμούς όλο τον χρόνο

Στα Τρίκαλα, το 20ό Νηπιαγωγείο του δήμου Τρικκαίων αποτελεί το πρώτο δημόσιο σχολείο στην Ελλάδα που κατασκευάστηκε εξ αρχής ως «παθητικό», με στόχο να καλύπτει πλήρως τις ενεργειακές του ανάγκες χωρίς εξωτερική παρέμβαση. Πρόκειται για ένα καινοτόμο έργο που διατηρεί σταθερά 21 βαθμούς Κελσίου όλον τον χρόνο, προσφέροντας άνεση και οικονομία ενέργειας.

Το σχολείο φιλοξενεί έως 50 νήπια και διαθέτει σύγχρονα χαρακτηριστικά, όπως κουφώματα με τριπλό τζάμι και θερμοδιακοπή, ειδικές ταινίες αεροστεγανότητας, μηχανικό αερισμό με ανάκτηση θερμότητας, εναλλάκτη αέρα και αντλία θερμότητας 12 kW, η οποία υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις των 301 τ.μ. του κτηρίου. Παράλληλα, το κλιματιστικό έχει μόλις 12 btu, ενώ η νομοθεσία δεν το απαιτεί.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανήλθε σε 695.000 ευρώ μέσω του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης». Το κτήριο πιστοποιήθηκε ως «παθητικό» από το Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου (ΕΙΠΑΚ), εξουσιοδοτημένο από το Διεθνές Ινστιτούτο Παθητικών Κτηρίων.

Ενεργειακή καινοτομία και «πράσινη» εκπαίδευση

Ο δήμαρχος Τρικκαίων και πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας, Νίκος Σακκάς, τόνισε ότι η τεχνολογική αυτή καινοτομία ενισχύει τις προσπάθειες για έναν πιο «πράσινο» δήμο, επιτρέποντας στην εκπαιδευτική κοινότητα να επικεντρωθεί στη διδασκαλία, ενώ τα χρήματα για θέρμανση και ψύξη εξοικονομούνται και μπορούν να διατεθούν σε άλλες ανάγκες.

Ο ίδιος υπενθύμισε ότι στα Τρίκαλα ολοκληρώθηκε και το πρώτο ανακαινισμένο «παθητικό» κτήριο στην Ευρώπη που θα φιλοξενήσει μουσείο, το Σπίτι Τρικαλινών Δημιουργών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ