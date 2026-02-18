Ταϊβάν: Επικεφαλής ναού ένιωσε αδιαθεσία και έκανε εμετό πάνω στον... πρόεδρο της χώρας

Ένα απρόοπτο περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση κατά τη διάρκεια εκδήλωσης σε ναό στην Ταϊβάν, όταν ο επικεφαλής του ναού ένισε αδιαθεσία και έκανε εμετό, ο οποίος κατέληξε πάνω στον πρόεδρο Λάι.

Το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα, Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, τη δεύτερη ημέρα του Σεληνιακού Νέου Έτους, κατά τη διάρκεια της περιοδείας του προέδρου της Ταϊβάν, Ουίλιαμ Λάι Τσινγκ-τε, σε ναό της Ταϊνάν, όταν ο πρόεδρος του Ναού Πολεμικών Τελετουργιών, Λιν Πέι-χουο, αισθάνθηκε ξαφνικά αδιαθεσία και έκανε εμετό, προκαλώντας αναστάτωση στους παρευρισκόμενους.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο Λιν χλόμιασε λίγα δευτερόλεπτα πριν από το περιστατικό. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το συμβάν σημειώθηκε την ώρα που η βουλευτής και υποψήφια δήμαρχος της Ταϊνάν, Τσεν Τινγκ-φεϊ, απηύθυνε χαιρετισμό, αναφέρει το dimsumdaily.

Ο Λιν προσπάθησε αρχικά να καλύψει το στόμα του με το δεξί του χέρι, ωστόσο ο εμετός δεν μπορούσε να συγκρατηθεί και, καθώς στράφηκε στο πλάι, έφτασε μέχρι τον πρόεδρο Λάι, που στεκόταν δίπλα του.

Taiwan President Lai Ching-te was accidentally splashed with vomit while handing out Lunar New Year red envelopes at a temple.



The temple chairman suddenly felt unwell and vomited during a speech. pic.twitter.com/AtNYxrX9CY — Clash Report (@clashreport) February 18, 2026

Ο πρόεδρος της Ταϊβάν, ο οποίος στο παρελθόν είχε εργαστεί ως γιατρός, αντέδρασε άμεσα, σπεύδοντας να ελέγξει την κατάσταση της υγείας του Λιν και να συντονίσει τις πρώτες βοήθειες στο σημείο. Η εκδήλωση διακόπηκε προσωρινά, προκειμένου να ληφθούν μέτρα υγιεινής και ασφάλειας.

Απευθυνόμενος αργότερα στο κοινό, ο Λάι εξήγησε ότι μέλη της οικογένειας του Λιν είχαν πρόσφατα προσβληθεί από νοροϊό και ότι ενδέχεται να είχε μολυνθεί και ο ίδιος. Πρόσθεσε ότι η κατάστασή του έχει πλέον σταθεροποιηθεί.

Ο Λιν, από την πλευρά του, ζήτησε συγγνώμη για την αναστάτωση, επιβεβαιώνοντας ότι συγγενικά του πρόσωπα είχαν νοσήσει από νοροϊό και ότι και ο ίδιος είχε αισθανθεί αδιαθεσία. Χαρακτήρισε το περιστατικό «αναπόφευκτο εκείνη τη στιγμή» και εξέφρασε τη λύπη του προς τους παρευρισκόμενους.