Tamagotchi: Τι ήταν το ηλεκτρονικό αυγό-φαινόμενο που μεγάλωσε μια γενιά και φέτος γίνεται 30

Κάποτε χωρούσαν στην παλάμη μας ολόκληρες ζωές. Μικρές, ψηφιακές, απαιτητικές ζωές που πεινούσαν, αρρώσταιναν, κοιμούνταν και αν τις ξεχνούσες έστω για λίγο σου κρατούσαν μούτρα για πάντα.

Τα Tamagotchi δεν ήταν απλώς παιχνίδια. Ήταν οι πρώτες μας «ευθύνες» που κρέμονταν σαν μπρελόκ στις τσάντες, τα κλειδιά μας και χτυπούσαν επίμονα στις πιο ακατάλληλες στιγμές. Ένα μπιπ στο σχολικό μάθημα που σε έβαζε στη διαδικασία να σκεφτείς ότι «υπάρχει κάτι που με χρειάζεται εδώ και τώρα».

Φέτος συμπληρώνονται 30 χρόνια από τότε που εκκολάφθηκε το πρώτο αυγό και έγινε παγκόσμιο φαινόμενο. Τριάντα χρόνια από τότε που μάθαμε τι σημαίνει να φροντίζεις κάτι χωρίς να είναι αληθινό, κι όμως να πονάει όταν «χάνεται». Με pixel αντί για γούνα και μενού αντί για συναισθήματα, τα Tamagotchi μεγάλωσαν μια ολόκληρη γενιά μαθαίνοντάς μας τι σημαίνει να έχεις υπομονή, ενοχές και χαρά με ασπρόμαυρη οθόνη.

Παρά το γεγονός ότι είναι ένα παιχνίδι που μεγάλωσε τους Millennials (η αλλιώς την Gen Υ), τα Tamagotchi έχουν ιδιαίτερη απήχηση και στη Gen Z.

Ένα ωοειδές παγκόσμιο φαινόμενο

Σύμφωνα με τα στατιστικά, μέσα σε 30 χρόνια έχουν πωληθεί περισσότερα από 100 εκατομμύρια πλαστικά αυγά τσέπης από την πρώτη τους κυκλοφορία, σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία Bandai Namco.

Η λέξη Tamagotchi σημαίνει στα ιαπωνικά «αυγό» και «ρολόι» και για χρόνια αποτελούσε εκτός από διασκεδαστικό παιχνίδι και αξεσουάρ μόδας αφού κοσμούσε τις τσέπες, τις τσάντες αλλά και τα βραχιόλια πολλών γυναικών.

Το 2025, η βρετανική εταιρεία λιανικής πώλησης Hamleys κατέταξε το Tamagotchi στη λίστα της με τα 100 κορυφαία παιχνίδια όλων των εποχών, μαζί με τα Lego και τον κύβο του Ρούμπικ.

Τα ψηφιακά κατοικίδια, τα οποία χρειάζονται φροντίδα όταν πεινάνε, είναι άρρωστα ή έχουν αφοδεύσει στον εικονικό κόσμο, μεγαλώνουν καθώς οι χρήστες τα φροντίζουν. Αλλά μπορεί να πεθάνουν αν παραμεληθούν.



Ενώ οι περισσότερες ψηφιακές συσκευές σάς επιτρέπουν να κάνετε παύση με το πάτημα ενός κουμπιού, το Tamagotchi είναι διαφορετικό. Μόλις αρχίσετε να το μεγαλώνετε, δεν μπορείτε να σταματήσετε. «Το γεγονός ότι είναι απαιτητικό και απρόβλεπτο στην πραγματικότητα εμβαθύνει τη συναισθηματική σας σύνδεση. Θέλαμε να αποτυπώσουμε την ουσία της απόκτησης ενός κατοικίδιου ζώου: να κοιμούνται τη νύχτα, να ξυπνούν το πρωί, να βιώνουν τον χρόνο με τον ίδιο τρόπο που το κάνουμε εμείς» αναφέρει η εταιρεία.