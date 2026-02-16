Τάνια Τσανακλίδου: Στο νοσοκομείο με φρικτούς πόνους στο γόνατο - Έβγαλε την παράσταση με κλάματα

Από το θεατρικό σανίδι κατευθείαν στο νοσοκομείο! Η Τάνια Τσανακλίδου βρισκόταν το απόγευμα του Σαββάτου 14/2 στη σκηνή του θεάτρου Ακροπόλ όταν κατά τη διάρκεια της παράστασης «Ο αγαπητικός της βοσκοπούλας» αισθάνθηκε φρικτούς πόνους, παρόλα αυτά όμως με μπαστούνι και με δάκρυα στα μάτια ολοκλήρωσε τον ρόλο της και έπειτα μεταφέρθηκε εσπευσμένα και υποβασταζόμενη στο νοσοκομείο.

Η τραγουδίστρια μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» γι’ αυτό που της συνέβη λέγοντας πως ο πόνος προήλθε εξαιτίας ενός παλαιότερου τραυματισμού της στο γόνατο που επιδεινώθηκε και χρειάστηκε μια μικρή νοσηλεία της.

«Είναι παλιός τραυματισμός στο γόνατο που λόγω κούρασης έγινε επώδυνος και αναγκάστηκα να πάω στο νοσοκομείο. Έκανα μια μαγνητική και ο γιατρός πιστεύει ότι σε δυο – τρεις ημέρες με παυσίπονα και ξεκούραση θα είναι όλα εντάξει γιατί το πρόβλημα δεν είναι σοβαρό. Λυπάμαι που αναγκαστικά ακυρώσαμε τις παραστάσεις, αλλά την Πέμπτη πρώτα ο Θεός θα είμαστε εκεί στις επάλξεις για τη «Βοσκοπούλα» μας.

«Τους ζητώ συγγνώμη»

«Στην τελευταία σκηνή, ήταν απολύτως γελοίο, γιατί βγήκα με μπαστούνι και υποβασταζόμενη και φυσικά μας έπιασαν και τα γέλια, ενώ έκλαιγα από τους πόνους. Αλλά έτσι είναι το θέατρο, έτσι είναι η δουλειά μας. Είναι συγκινητικό το πως οι συνάδελφοί μου όλοι με αγκάλιασαν και με περιποιήθηκαν. Τους ζητώ συγγνώμη που εξαιτίας μου θα χάσουν δύο παραστάσεις».