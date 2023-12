Taste Atlas: Τα Τρίγωνα Πανοράματος το δεύτερο καλύτερο γλυκό του κόσμου

Τα Τρίγωνα Πανοράματος αναδείχθηκαν το δεύτερο καλύτερο γλυκό του κόσμου – στην κατηγορία pastries, σύμφωνα με τον διάσημο παγκόσμιο οδηγό γευσιγνωσίας Taste Atlas.

Το τραγανό και βουτυράτο «θεσσαλονικιώτικο» γλυκό με το φύλλο και την κρέμα ήρθαν δεύτερα στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων του οδηγού, μετά την γλυκιά τάρτα Pastel de Belém της Πορτογαλίας - αλλη μία διάκριση για την ελληνική γαστρονομία.

