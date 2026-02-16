Ταΰγετος: Επιχείρηση προληπτικής εκκένωσης - Απομακρύνονται οι λιγοστοί κάτοικοι λόγω κατολισθήσεων

Επιχείρηση προληπτικής εκκένωσης πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 16 Φεβρουαρίου 2026 σε περιοχές στον Ταΰγετο, οι οποίες επλήγησαν από κατολισθήσεις και καθιζήσεις σε τμήματα του οδικού δικτύου.

Την επιχείρηση συντόνισε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Παντελής Δρούγας με τη συνδρομή της Ομάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών Μεσσηνίας και της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, ενώ συνέδραμε και η Δημοτική Αστυνομία με επικεφαλής τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Κώστα Παπαδάκη.

Όπως αναφέρει το messinialive, οι λιγοστοί κάτοικοι στον Μαχαλά και την Άνω Μεριά, στην πλειοψηφία τους ηλικιωμένοι, ενημερώθηκαν ότι θα πρέπει να απομακρυνθούν για προληπτικούς λόγους, και εξασφαλίστηκε η δυνατότητα από τον Δήμο Καλαμάτας να διαμείνουν στα «Σπιτάκια» Αλαγονίας, μέχρι νεωτέρας. Να σημειωθεί ότι οι περισσότεροι είχαν απομακρυνθεί ήδη από την Κυριακή (15/02) από τους συγγενείς τους που μετέφεραν τους δικούς τους ανθρώπους για προσωρινή φιλοξενία στα σπίτια τους.

Ήδη το Σαββατοκύριακο έγιναν αυτοψίες από κλιμάκιο μηχανικών του Δήμου Καλαμάτας, ώστε να εκτιμηθεί η κατάσταση και να καταγραφούν οι ζημιές. Το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη καθώς το έδαφος έχει κορεστεί από τις παρατεταμένες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημέρων, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένονται και πάλι νέες βροχοπτώσεις στην περιοχή, με την Περιφέρεια να βρίσκεται σε Red Code από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.