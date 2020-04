Κορονοϊος: Χρήσιμες οδηγίες δίνει στον κόσμο η αμερικανική υπηρεσία Centers for Disease Control and Prevention (CDC), τώρα που η μάσκα αποτελεί… είδος πολυτελείας. Στο πλαίσιο καμπάνιας να ενθαρρύνει τον κόσμο να φορά τέτοιες μάσκες, η αμερικανική υπηρεσία Centers for Disease Control and Prevention (CDC) δημιούργησε ένα βίντεο διάρκειας 45 δευτερολέπτων για να επιδείξει πώς μπορούμε να φτιάξουμε τη δική μας μάσκα προσώπου.

Η CDC συνιστά στους πολίτες να φορούν «μη ιατρικές, υφασμάτινες μάσκες» για να συμβάλλουν στην αποτροπή της περαιτέρω επέκτασης της πανδημίας. Στο βίντεο, ο στρατιωτικός ιατρός Dr. Jerome Adams -φέρει τον βαθμό του Surgeon General- επιδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο φτιάχνουμε τη δική μας υφασμάτινη μάσκα προσώπου, χρησιμοποιώντας παλιά ρούχα, όπως ένα T-shirt ή παλιό κασκόλ. Στη συνέχεια, χρησιμοποιεί δύο λαστιχάκια για να φτιάξει δύο θηλιές για τα αυτιά. «Υφασμάτινες καλύπτρες προσώπου, φτιαγμένες από οικιακά αντικείμενα ή κατασκευασμένες στο σπίτι από συνηθισμένα υλικά χαμηλού κόστους, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως επιπρόσθετο, εθελοντικό μέτρο δημόσιας υγείας» συνεχίζει η CDC.

Οι μάσκες που συνιστώνται δεν είναι χειρουργικές μάσκες ή αναπνευστήρες n95, όπως εξήγησε ο Dr. Jerome Adams. «Αυτά είναι κρίσιμης σημασίας υλικά που πρέπει να συνεχίσουν να προορίζονται αποκλειστικά για τους επαγγελματίες ιατρο-νοσηλευτές και τα μέλη των ομάδων άμεσης ιατρο-νοσηλευτικής επέμβασης» τόνισε. «Η CDC συμβουλεύει επιπροσθέτως τη χρήση απλών υφασμάτινων καλυπτρών προσώπου για να επιβραδύνουμε τη διάδοση του ιού και να βοηθήσουμε όσους μπορεί να έχουν προσβληθεί από τον ιό και δεν το γνωρίζουν να μη τον μεταδώσουν σε άλλους» αναφέρει, σε ανακοίνωση στον ιστότοπό της, η CDC.

Κορονοϊός Μάσκες Αντισηπτικά: Ένα αντισηπτικό με τουλάχιστον 60% αλκοόλ μπορεί να σε προστατεύσει επαρκώς από μικρόβια και βακτήρια, ενώ η μάσκα δεν είναι παρά ένα απλό ύφασμα, το οποίο με σωστή χρήση προστατεύει από τα μικρόβια του περιβάλλοντος, αλλά και από τα σταγονίδια της δικής μας αναπνοής – αν είμαστε οι ασθενείς – να μεταφερθούν στους διπλανούς μας. Ως προς την μάσκα ακόμη κι όταν την φοράμε, θέλει προσοχή καθώς αν την αγγίξουμε στο εξωτερικό της μέρος κι έχει μικρόβια, αυτά μεταφέρονται στο χέρι μας με το οποίο ασυνείδητα μπορεί να κολλήσουμε, παράτοότι νιώθουμε προστατευμένοι, Η τιμή τους έχει εκτιναχθεί στα ύψη και αυτό ως ένα βαθμό επηρεάζεται από τις εισαγόμενες πρώτες ύλες.

Φτιάξε το μόνος σου με υλικά που υπάρχουν σε κάθε σπίτι

Αφορμή για το άρθρο, στάθηκε η συνέντευξη του Ιατρού στο επάγγελμα Θανάση Παπαχριστόπουλου, ο οποίος μας πληροφόρησε ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος πανικού για την αναζήτηση ιατρικής μάσκας, ούτε αντισηπτικού, τα οποία εκτός από σπάνια, είναι και είδη που παρατηρείται αισχροκέρδεια και από στην Ελληνική αγορά, αλλά και από τις πρώτες ύλες που εισάγονται από το εξωτερικό. Όπως λέει στο βίντεο ο κ.Παπαχριστόπουλος, μπορούμε να φτιάξουμε μάσκα από μια παλαιά μπλούζα που έχουμε στο σπίτι, ενώ για αντισηπτικό μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πάμφθηνες κολώνιες (όπως η γνωστή με το γυναικείο όνομα που μυρίζει λεμόνι) που κοστίζουν πλέον έως και 3 φορές λιγότερο ανά λίτρο από τα αντισηπτικά

Για την κατασκευή μάσκας μπορείτε να δείτε το βίντεο εδώ

Για την κατασκευή αντισηπτικού – απολυμαντικού

ΜΕΘΟΔΟΣ 1:

2/3 της κούπας του φλιτζανιού με οινόπνευμα 99%

1/3 τζελ αλόης

μερικές σταγόνες από κάποιο αιθέριο έλαιο της επιλογής σου

ένα μπολ και ένα κουτάλι

ένα άδειο μπουκάλι

ένα χωνί

ΜΕΘΟΔΟΣ 2:

Αν δεν βρίσκεις πια αντισηπτικό τζελ στα φαρμακεία της πόλης σου, ο ΠΟΥ έχει δημοσιεύσει οδηγίες για το πώς να το φτιάξεις μόνος σου στο σπίτι (εδώ το επίσημο PDF στα αγγλικά) ή να αγοράσεις μια φθηνή κολώνια, από αυτές που πουλάνε "με το κιλό" οι οποίες περιέχουν επαρκή ποσότητα οινοπνεύματος, πάνω από 60%, η οποία σκοτώνει τα μικρόβια.

Θα χρειαστείς κατ’ αρχάς ένα δοχείο/ μπιτόνι δέκα λίτρων, για να αναμίξεις τα υλικά – στη συνέχεια μπορείς να μοιράσεις το διάλυμα σε μικρότερες συσκευασίες.

Υλικά:

8333 ml οινόπνευμα 96% (εναλλακτικά 7515 ml ισοπροπυλική αλκοόλη 99,8%)

417 ml οξυζενέ 3%

145 ml γλυκερίνη ή την γνωστή αλόε βέρα

Εκτέλεση:

Ρίχνουμε πρώτα στο δοχείο μας το οινόπνευμα.

Προσθέτουμε στο δεύτερο βήμα το οξυζενέ.

Τέλος, ρίχνουμε τη γλυκερίνη, η οποία (προσοχή) έχει την τάση να κολλάει στα τοιχώματα του δοχείου της, οπότε αφού το αδειάσουμε, το γεμίζουμε με αποσταγμένο νερό, ή νερό που το έχουμε βράσει και το έχουμε αφήσει να κρυώσει, ανακινούμε ελαφρώς, και ρίχνουμε στο μπιτόνι.

Γεμίζουμε το υπόλοιπο μπιτόνι με νερό αποσταγμένο, ή βρασμένο που έχει κρυώσει, μέχρι την ένδειξη των 10 λίτρων. Βιδώνουμε το καπάκι του όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, για να εμποδίσουμε το οινόπνευμα να εξατμιστεί.

Ανακατεύουμε το μείγμα, κουνώντας ελαφρώς το μπιτόνι, μοιράζουμε το περιεχόμενο στις μικρότερες συσκευασίες που θέλουμε να χρησιμοποιούμε, και τις αφήνουμε 72 ώρες πριν τις χρησιμοποιήσουμε, προκειμένου να σκοτωθούν τυχόν σωματίδια από το αλκοόλ ή από το πλαστικό της συσκευασίας.

Έτοιμο.