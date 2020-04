Χιούστον: We have a problem – Όταν ο πλανήτης Γη ήταν στα καλά του Χιούστον: We have a problem. Ένα ιστορικό δρομολόγιο στο διάστημα, με το Αpollo 13, που έμεινε στην ιστορία. Σήμερα είναι η σειρά της Γη να φωνάξει προς στο διάστημα: Space, we have a problem