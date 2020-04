Travis Scott: Ο γνωστός αμερικανός ράπερ και το Fortnite, το βιντεοπαιχνίδι που κυκλοφόρησε το 2017 από την Epic Games, ενώνουν τις δυνάμεις τους για μια ιδιαίτερη performance που θα πραγματοποιηθεί μέσα στο παιχνίδι και το οποίο θα περιλαμβάνει την παγκόσμια πρεμιέρα ενός νέου τραγουδιού του τραγουδιστή. Η «Astronommical» συναυλία προγραμματίζεται να γίνει την Παρασκευή 24 Απριλίου στις 17:00 το απόγευμα ώρα Ελλάδος, με το δωμάτιο αναμονής του παιχνιδιού να ανοίγει 30 λεπτά νωρίτερα.

Όπως έγινε γνωστό, η ψηφιακή συναυλία έχει ως στόχο να κάνει την καραντίνα των παικτών ακόμη πιο ψυχαγωγική, ενώ δεν αποκλείεται οι συμμετέχοντες να βρεθούν και προ περισσότερων εκπλήξεων ή δώρων. Ωστόσο, τίποτα δεν είναι σίγουρο, αφού η εταιρεία δεν ανακοίνωσε κάτι τέτοιο επίσημα. Η Epic Games έχει δείξει πολλές φορές στο παρελθόν ότι προσπαθεί να πρωτοτυπεί και να μεταφέρει στους παίκτες του Fortnite μία πλούσια εμπειρία απ’ όλες τις απόψεις.

Mark your calendars!

Astronomical featuring @trvisXX is coming at you multiple times later this week 🎶 For your local time zone, check https://t.co/7sSufbW0mm pic.twitter.com/gjyZdbctf5

— Fortnite (@FortniteGame) April 20, 2020