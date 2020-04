Travis Scott: Η Epic Games ανακοίνωσε ότι το ρεκόρ των ταυτόχρονα συνδεδεμένων παικτών στο Fortnite «έσπασε», αφού περισσότεροι από 12,3 εκατομμύρια παίκτες παρακολούθησαν το live του 27χρονου ράπερ μέσα στο παιχνίδι. Να σημειωθεί ότι το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 3,4 εκατομμύρια ταυτόχρονοι παίκτες. Το event θα συνεχιστεί και το Σάββατο 25 Απριλίου 2020 στις 7 π.μ. και στις 6 μ.μ. ενώ το τελευταίο show θα γίνει το βράδυ στη 1 π.μ. της Κυριακής.

Μια τεράστια φιγούρα του Travis Scott εμφανίστηκε με το που ολοκληρώθηκε η αντίστροφη μέτρηση και εκτόξευσε μακριά όσους βρίσκονταν κοντά στη σκηνή, με τον Αμερικανό να παρουσιάζει το νέο του τραγούδι, «Astronomical», και να προσφέρει στους παίκτες μια απίστευτη εμπειρία.



Η εταιρεία συμβουλεύει τους παίκτες να βρίσκονται μισή ώρα νωρίτερα in – game, για να προλάβουν να βρουν θέση. Υπάρχει μια σειρά από βίντεο που παρουσιάζουν το ύφος του event. Ο χαρακτήρας του Travis Scott παρουσίασε μάλιστα ένα ακυκλοφόρητο κομμάτι. Την ώρα που ο κόσμος παρακολουθεί τον Travis Scott το περιβάλλον γύρω του μεταβάλλεται, σε ένα πραγματικά εντυπωσιακό event.

Over 12.3 million concurrent players participated live in Travis Scott’s Astronomical, an all-time record!

Catch an encore performance before the tour ends: https://t.co/D7cfd2Vxcc

— Fortnite (@FortniteGame) April 24, 2020