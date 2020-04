Iphone 12: Αναμένεται να κυκλοφορήσει το Φθινόπωρο, από την Cupertino, αν δεν υπάρξει κάτι απρόοπτο λόγω της πανδημίας Covid-19. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά θα είναι η πρώτη συσκευή της Apple που θα υποστηρίζει το δίκτυο 5G. Επίσης, το design θα είναι αρκετά διαφορετικό, πολύ λεπτότερο και θα έχει λειτουργία Touch ID.

Σύμφωνα με τον Max Weinbach, που δίνει πληροφορίες μέσα από το κανάλι του, EverythingApplePro, στο iPhone 12, θα κυριαρχεί το γυαλί τόσο στο εμπρόσθιο όσο και στο οπίσθιο μέρος της συσκευής. Η επένδυση από ανοξείδωτο ατσάλι θα έχει επίπεδη εμφάνιση με στογγυλεμένες καμπύλες, όπως στο το iPad Pro.

Say hello to the iPhone 12 Pro Max (6.7-in). It’s not often you get to leak an iPhone design. Huge shoutout to @MaxWinebach. Video going live in 15. pic.twitter.com/AcZMAj5X1Y

— EverythingApplePro (@EveryApplePro) April 17, 2020