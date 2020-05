Ανακοινώθηκε επισήμως από τη δημιουργό εταιρεία, η κυκλοφορία του «Fast and Furious: Crossroads», τ’ οποίο θα βγει σε PC, PS4, Xbox One. Δείτε την υπόθεση, καθώς και το gameplay trailer του παιχνιδιού. Το «Fast and Furious: Crossroads» θα κυκλοφορήσει στις 7 Αυγούστου για PC, PS4, Xbox One.

Θα περιλαμβάνει multiplayer mode τριών παικτών και single player campaign, με πρωταγωνιστές τον Vin Diesel, τη Michelle Rodriguez και τον Tyrese Gibson, αλλά και τη Sonequa Martin-Green (The Walking Dead) και Asia Kate Dillon (John Wick: Chapter 3 – Parabellum).

Το επερχόμενο Racing της Slightly Mad Studios ανακοινώθηκε επίσημα μέσω ενός gameplay trailer:

Στόχος σας θα είναι να σταματήσετε τη δράση ενός διεθνούς συνδικάτου εγκλήματος, και θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε διάφορα gadgets και να κάνετε heists και stunts. Θα επισκεφθείτε την Αθήνα, τη Βαρκελώνη και το Μαρόκο, μεταξύ άλλων τοποθεσιών, ενώ θα έχετε τη δυνατότητα να οδηγήσετε αυτοκίνητα που έχουν εμφανιστεί και στις κινηματογραφικές ταινίες.

Όπως θα δείτε και από το trailer του Fast & Furious Crossroads το παιχνίδι αναμένεται με έντονη δράση, είναι ομαδικό, ενώ θα έρθει τόσο με single player mode όσο όμως και με multiplayer mode για το οποία θα μάθουμε σύντομα περισσότερες πληροφορίες.

Το story του Fast & Furious Crossroads επεκτείνεται μέσα στο σύμπαν του Fast & Furious μιας και διακρίνουμε τόσο τον Vin Diesel, όσο όμως και τους Michelle Rodriguez και Tyrese Gibson να παίζουν τους χαρακτήρες με τους οποίους και έγιναν διάσημοι στις ταινίες.

Στο cast συμμετέχει η Sonequa Martin-Green την οποία πρόσφατα είδαμε τόσο στο Star Trek: Discovery, όσο και στο The Walking Dead, αλλά και η Asia Kate Dillon, την οποία είδαμε στο Billions αλλά και στο John Wick: Chapter 3 – Parabellum.