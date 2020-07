Καλοκαιρινές προσφορές σε τελευταίας τεχνολογίας smartphones, λάπτοπ, τάμπλετ και gadgets αλλά και Δώρο ο ΦΠΑ στα HUAWEI AppGallery Smartphones με προνομιακή χρήση εφαρμογών, εκπτωτικές υπηρεσίες service και δώρα-έκπληξη από τα Apps! Φέτος το καλοκαίρι πάρε την τεχνολογία μαζί σου! Είτε χρειάζεσαι το απόλυτο φωτογραφικό smartphone της αγοράς, είτε έναν φορητό υπολογιστή κορυφαίων επιδόσεων, είτε υψηλών ταχυτήτων τάμπλετ ή κάποιο ιδιαίτερο αξεσουάρ, όπως ασύρματα ακουστικά για να πάρεις τη μουσική μαζί σου, ή ένα smartwatch για την παρακολούθηση της υγείας σου και την καταγραφή των επιδόσεών σου, αναζήτησε στο προϊόν την υπογραφή της HUAWEI.

Φέτος το καλοκαίρι, δεν θα χρειαστεί να ξοδέψεις χρόνο στα μαγαζιά ή να προβληματιστείς για το ποιο προϊόν θα σε εξυπηρετήσει καλύτερα ή σε ποια συσκευή θα βρεις τον καλύτερο συνδυασμό τιμής και ποιότητας: ό,τι τεχνολογικό gadget κι αν χρειάζεσαι φέτος το καλοκαίρι, η HUAWEI το έχει και μάλιστα στην καλύτερη τιμή!

Οι καλοκαιρινές προσφορές στα προϊόντα HUAWEI καλύπτουν απεριόριστες επιλογές συνδεσιμότητας που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

-> τα βραβευμένα με DxOMark και TIPA καλύτερα Photo Smartphones του 2020 – μιλάμε για την Σειρά HUAWEI P40

-> το πολυσυζητημένο πεντακάμερο Nova 5T

-> τα laptop HUAWEI MateBook Series

->Tάμπλετ -συμπεριλαμβανομένων και δύο νέων MatePad Pro & MatePad T8 που μόλις κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά

-> τα active noise cancelling ασύρματα ακουστικά FreeBuds 3 και FreeBuds 3i

-> καθώς και τα «έξυπνα» ρολόγια της HUAWEI, Watch GT2, GT2e και Band 4 για παρακολούθηση υγείας και καταγραφή δεκάδων διαφορετικών αγωνισμάτων και μεθόδων φυσικής άσκησης.

Οι προσφορές ωστόσο δεν σταματούν εκεί και συνοδεύεται από Δώρα που προσφέρουν οι εφαρμογές του AppGallery, εκπτωτικές υπηρεσίες service και ακόμη περισσότερες εκπλήξεις!

Φέτος το καλοκαίρι απόκτησε προϊόντα HUAWEI και θα κερδίσεις Περισσότερα από Ποτέ!

Ήξερες ότι…

⦁ Τα smartphones της P40 series της HUAWEI διαθέτουν τις πιο προηγμένες τεχνολογικά κάμερες κινητού στον κόσμο και έχουν βραβευτεί από τους οργανισμούς DxOMark και TIPA ως Best Smartphones 2020;

⦁ Η HUAWEI λάνσαρε τα laptops της (Matebook D15, Matebook D14 και MateBook 13) για πρώτη φορά στην Ελλάδα φέτος και τα προϊόντα έγιναν ανάρπαστα ήδη από την περίοδο των προπαραγγελιών;

⦁ Τα tablets της HUAWEI είναι best sellers στην ελληνική αγορά, διατηρώντας την Νο1 θέση ανάμεσα στις επιλογές των Ελλήνων καταναλωτών;

⦁ Τα smartwatches της HUAWEI διαθέτουν μετρητή καρδιακών παλμών και ειδικό αισθητήρα που υπολογίζει τα επίπεδα οξυγόνου στο αίμα (SpΟ2), ενώ κάποια μοντέλα είναι συμβατά με πάνω από 15 διαφορετικά αθλήματα και εξοπλισμένα με πάνω από 100 προγράμματα άθλησης;

⦁ Τα FreeBuds 3 & FreeΒuds 3i της HUAWEI διαθέτουν Active Noise Cancellation και φορτίζουν αυτόματα όταν βρίσκονται μέσα στη θήκη τους;

⦁ To MatePad Pro της HUAWEI έφερε τεχνολογική επανάσταση καταργώντας τα όρια ανάμεσα σε tablet και laptop συνοδευόμενο από πληκτρολόγιο και M-Pencil;

Διασκέδαση, Μουσική, Φυσική Άσκηση, Εργασία: Τα προϊόντα της HUAWEI καλύπτουν κάθε σου ανάγκη και φέτος το καλοκαίρι, προσφέροντας περισσότερα από ποτέ!

Καλοκαίρι σημαίνει ήλιος, θάλασσα και παραλία, αλλά και ξεκούραση, απόδραση, διασκέδαση! Mε τον κατάλληλο εξοπλισμό, δηλαδή τα ασυναγώνιστα προϊόντα της HUAWEI που εξυπηρετούν κάθε ανάγκη και κάθε περίσταση, τίποτα δεν θα λείπει από τις διακοπές σου, είτε αυτό είναι η ανάγκη για επικοινωνία με αγαπημένα πρόσωπα, η συνδεσιμότητα, η ανταπόκριση σε μια έκτακτη επαγγελματική υποχρέωση, η μουσική, οι ταινίες, οι σειρές, το gaming, η ανάγνωση, η περιήγηση στα social media, αλλά και η παρακολούθηση της φυσικής κατάστασης του οργανισμού, της υγείας, του ύπνου.

ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ HUAWEI GADGETS

Ψάχνεις νέο smartphone; H HUAWEI φέτος κυκλοφόρησε τις κορυφαίες επιλογές

Η πολυσυζητημένη σειρά P40, το πεντακάμερο NOVA 5T και τα value-for money smartphones της σειράς Υ δεν χρειάζονται συστάσεις. Φέρουν τη σφραγίδα της HUAWEI, δηλαδή κορυφαία τεχνογνωσία, εγγυημένα υψηλές αποδόσεις, ταχύτατους επεξεργαστές και προηγμένα τεχνικά χαρακτηριστικά που φέρνουν τον χρήστη πιο κοντά στο μέλλον. Διάλεξε το Smartphone που ταιριάζει καλύτερα στις δικές σου ανάγκες και πέρνα ξέγνοιαστα το καλοκαίρι σου, με την τεχνολογία στην διάθεσή σου και μια εξαιρετική κάμερα για να απαθανατίσεις τις ομορφότερες στιγμές των διακοπών σου.

⦁ Τα P40, P40 Pro, P40 Lite, P40 Lite E και Y5P διατίθενται σε προνομιακή τιμή, μέσω του δικτύου επίσημων συνεργατών της HUAWEI, μέχρι τέλος Αυγούστου. Ta Y7 2019, Y5 2018, P30 Pro, NOVA 5T και P30 Lite διατίθενται σε προνομιακή τιμή, μέσω του δικτύου επίσημων συνεργατών της HUAWEI, μέχρι τέλος Ιουλίου.

Απόκτησε τα MateBook της HUAWEI είναι κομψά, ελαφριά αλλά πανίσχυρα

To λανσάρισμα των laptop HUAWEI MateBook Series στην Ελλάδα στις αρχές του 2020 στέφθηκε με τεράστια επιτυχία, αφού εξαντλήθηκε το σύνολο των διαθέσιμων υπολογιστών, με τη ζήτηση να να αποδεικνύεται τέσσερις φορές υψηλότερη των αρχικών εκτιμήσεων της εταιρείας. Η οθόνη FullView, οι ισχυρές επιδόσεις, η premium ποιότητα κατασκευής, η κομψή σχεδίαση και οι Νέες Δυνατότητες Multi-screen Collaboration που επιτρέπουν την συνδεσιμότητα μεταξύ του laptop και του smartphone με ένα άγγιγμα, μεταφράζονται σε μία δελεαστική πρόταση για τους νέους που αγαπούν την τεχνολογία. Λίγους μήνες αργότερα κατέφθασαν στην ελληνική αγορά το λεπτό, μεταλλικό, ανθεκτικό και ιδανικό για επαγγελματική χρήση MatePad X Pro (με οθόνη αφής) και το οικονομικότερο αλλά εντυπωσιακής απόδοσης και εξαιρετικού Premium σχεδιασμού MateBook 13. Απόκτησε το HUAWEI laptop που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σου, ζήσε την εμπειρία HUAWEI SHARE στις διακοπές σου και εξοικειώσου με το μηχάνημα που θα σου λύσει τα χέρια όταν επιστρέψεις αργότερα στο γραφείο!

⦁ Τα MateBook D15, MateBook D14, MateBook 13 και MatePad Pro διατίθενται σε προνομιακή τιμή, μέσω του δικτύου επίσημων συνεργατών της HUAWEI, μέχρι τέλος Ιουλίου.

Κάνε δικά σου τa τάμπλετ της HUAWEI που είναι το απόλυτο home entertainment gadget

Ελαφριά, κομψά, εύχρηστα, ευέλικτα, με αμέτρητες δυνατότητες και συμβατά με μια γκάμα «έξυπνων» λειτουργιών που εξασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήσης, τα τάμπλετ της HUAWEI έρχονται με διάφορα μεγέθη οθονών και διαθέτουν όλες τις προδιαγραφές που απαιτούνται για να αποτελούν ιδανική λύση για ανάγνωση, gaming, παρακολούθηση ταινιών και σειρών ή εκπαιδευτικά παιχνίδια για μικρά παιδιά. Διάλεξε το HUAWEI tablet που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σου, δοκίμασέ το στις διακοπές σου και εξοικειώσου με το gadget που θα γίνει η καλύτερή σου παρέα!

⦁ Τα HUAWEI T5 3+32 WiFi, T5 2+16 LTE, T5 2+16 WiFi, T3 2+32 WiFi, T3 2+16 LTE, T3 2+16 WiFi, WiFi, MatePad T8 2+32 LTE και MatePad T8 2+16 WiFi διατίθενται σε προνομιακή τιμή, μέσω του δικτύου επίσημων συνεργατών της HUAWEI, μέχρι τέλος Αυγούστου.

Χρειάζεσαι ένα νέο smartwatch; Τa smartwatches της HUAWEI είναι τα πιο ανθεκτικά και τα πιο «έξυπνα»

Εξοπλισμένα με ανιχνευτή των επιπέδων οξυγόνου στο αίμα – λειτουργία SpO2 – είναι αδιάβροχα, διαθέτουν μετρητή καρδιακών παλμών και η μπαταρία τους διαρκεί τόσες ώρες που δεν θα χρειαστεί καν να πάρετε μαζί σας φορτιστή στις διακοπές. Συμβατά με 15 διαφορετικά αθλήματα και εξοπλισμένα με δεκάδες διαφορετικά προγράμματα άθλησης, τα smartwatches της HUAWEI μπορούν να γίνουν ο καλύτερος σύντροφος του χρήστη που αναζητά τη δράση και την αδρεναλίνη στις διακοπές του: πριν το κολύμπι, την πεζοπορία, το τρέξιμο, την αναρρίχηση, την άθληση ή οποιαδήποτε μορφή φυσικής άσκησης, φόρεσε στο χέρι σου τον προσωπικό σου προπονητή. Παρακολούθησε την υγεία του οργανισμού σου και την ποιότητα του ύπνου σου -φέτος στις διακοπές… κοιμήσου ήσυχος.

⦁ Τα HUAWEI Watch GT2 W-Gold, Watch GT2 M, Watch GT2e, HUAWEI Watch και Band 4 διατίθενται σε προνομιακή τιμή, μέσω του δικτύου επίσημων συνεργατών της HUAWEI, μέχρι τέλος Αυγούστου.

Τa ασύρματα ακουστικά της HUAWEI ξεχωρίζουν με το απόλυτο Active Noise Cancellation

Τα HUAWEI FreeBuds 3 και HUAWEI FreeBuds 3i έχουν εργονομικό σχεδιασμό και αποδίδουν εξαιρετικό ήχο, απομονώνοντας εντυπωσιακά τους εξωτερικούς θορύβους. Με design που εφαρμόζει τέλεια στο αυτί και με Active Noise Cancellation, τα wireless ακουστικά της HUAWEI προσφέρουν απίστευτη εμπειρία ακρόασης σε οποιοδήποτε περιβάλλον. Τώρα μπορείς να απολαύσεις τη μουσική της επιλογής σου ή να συνομιλήσεις για ώρα στο τηλέφωνο, χωρίς παρενοχλήσεις και διακοπές. Είτε θέλεις να ακούσεις τα αγαπημένα σου τραγούδια, είτε να πραγματοποιήσεις βιντεοκλήσεις με αγαπημένα πρόσωπα, ή να δεις μια ταινία με εκπληκτικά ηχητικά εφέ, τα μοναδικά wireless ακουστικά της HUAWEI, θα σου χαρίσουν κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παρεμβολές και θορύβους και θα σε βοηθήσουν να βυθιστείς στην ηρεμία και την ξεγνοιασιά του καλοκαιριού.

⦁ Τα HUAWEI FreeBuds 3 και HUAWEI FreeBuds 3i διατίθενται σε προνομιακή τιμή, μέσω του δικτύου επίσημων συνεργατών της HUAWEI, μέχρι τέλος Αυγούστου.

Και οι προσφορές δεν σταματούν εδώ!

ΔΩΡΟ Ο ΦΠΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 300 ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ AG

Δώρο ο ΦΠΑ και επιπλέον ένα ασυναγώνιστο καλοκαιρινό πακέτο προσφορών, σε συνεργασία με Top Ελληνικά Applications, διαθέσιμο μέσω του HUAWEI AppGallery σε όσους αγοράσουν HUAWEI AG συσκευή τελευταίας γενιάς.

Καλοκαιρινή καμπάνια προσφορών από το δίκτυο των επίσημων συνεργατών: δώρο ο ΦΠΑ στις νέες συσκευές HUAWEI AG smartphones (P40 Pro, P40, P40 lite, P40 lite e και Y5P), και επιπλέον προνόμια αξίας από 300 Ευρώ και άνω! Στο επίκεντρο του μεγάλου καλοκαιρινού πακέτου προσφορών βρίσκεται το κατάστημα εφαρμογών HUAWEI AppGallery, το οποίο αναπτύσσεται καθημερινά με ταχύτατους ρυθμούς εντάσσοντας τα Top Applications στην Ελλάδα και προσφέροντας εξαιρετικά οφέλη στους τελικούς χρήστες. Δωρεάν 6μηνη συνδρομή στο HUAWEI Music, δωρεάν 12μηνη συνδρομή στο HUAWEI Cloud, εκπτώσεις σε γεύματα, παραγγελίες ειδών supermarket, μετακινήσεις με ταξί και έκπτωση σε υπηρεσίες parking, είναι τα δώρα που μπορούν όλοι οι νέοι χρήστες AG συσκευών να απολαύσουν.

Συγκεκριμένα, οι προσφορές είναι διαθέσιμες σε συνεργασία με τις εταιρείες efood, e-Fresh, Taxiplon, parkaround και Domino’s Pizza:

⦁ Απολαύστε δωρεάν καφέ για μία εβδομάδα μέσω της εφαρμογής efood.

⦁ Κάντε τις μετακινήσεις σας με ταξί με κέρδος 15 ευρώ μέσω της εφαρμογής Taxiplon Passenger.

⦁ Παρκάρετε με έκπτωση έως και 20 φορές μέσω της εφαρμογής ParkAround.

⦁ Παραγγείλτε είδη supermarket με έκπτωση σε 3 παραγγελίες μέσω της εφαρμογής e-Fresh.

⦁ Απολαύστε 12 δωρεάν πίτσες μέσω της εφαρμογής της Domino’s Pizza.

⦁ Χρησιμοποιήστε δωρεάν για 6 μήνες την εφαρμογή HUAWEI Music.

⦁ Αξιοποιήστε την δωρεάν 12μηνη συνδρομή στο HUAWEI Cloud με δώρο 50GΒ για τα P40 & P40 Pro και 15GΒ για τα P40 Lite, P40 Lite E και Y5P.

* Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πακέτο των προνομίων μέσω του HUAWEI Application Gallery επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της HUAWEI

HUAWEI SUMMER SERVICE

Από 15 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου

Έκπτωση από 15% έως 61% σε επισκευές που αφορούν αντικατάσταση οθόνης ή / και πλακέτας

Εξοικονομείστε χρήματα από το την αντικατάσταση οθόνης ή / και πλακέτας σε επιλεγμένα μοντέλα. Η έκπτωση ισχύει και για συσκευές που εξυπηρετούνται μέσω της υπηρεσίας Pick up and Return.

Έκπτωση 40% σε υψηλής ποιότητας προστατευτικά φιλμ οθόνης και πλάτης με επιλογή σχεδίου (για το φιλμ της πλάτης)

Σας προσφέρουμε προστατευτικά φιλμ οθόνης και πλάτης για τη συσκευή σας. Τώρα μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε διαφορετικά κομψά σχέδια για να αποκτήσετε νέα εμφάνιση της συσκευής σας.

Κάθε Παρασκευή και ένα Δώρο-’Εκπληξη

Οι πελάτες λιανικής που θα επισκεφτούν τα επισκευαστικά μας ημέρα Παρασκευή,κατά τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας, θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν δώρο έκπληξη, μετά την ολοκλήρωση της επισκευής.

Συνεργαζόμενα επισκευαστικά

⦁ Athens HUAWEI Customer Service Center Athens

⦁ Athens TS Solutions

⦁ Patra Bakogiannis & SIA

⦁ Agrinio Bakogiannis & SIA

Σχετικά με τη Huawei

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της Huawei διατίθενται σε περισσότερες από 170 χώρες και χρησιμοποιούνται από το 1/3 του παγκόσμιου πληθυσμού, κατακτώντας το 2018, τη δεύτερη θέση στην παγκόσμια αγορά κινητών τηλεφώνων. Η εταιρεία διαθέτει 16 κέντρα Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Γερμανία, Σουηδία, Ρωσία, Ινδία και Κίνα. Το Huawei Consumer BG είναι ένας από τους τρεις πυλώνες της Huawei και καλύπτει την παραγωγή smartphones, PC, tablets, wearables, υπηρεσίες cloud, κλπ. Το παγκόσμιο δίκτυο της Huawei, χτίστηκε μέσα σε σχεδόν 30 χρόνια εξειδίκευσης στη βιομηχανία των τηλεπικοινωνιών και είναι προσηλωμένο στην παραγωγή και διάθεση των τελευταίων τεχνολογικών επιτευγμάτων στους πελάτες της, σε όλο τον κόσμο.

—

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Huawei ή τα εξής links:

Facebook: https://www.facebook.com/HuaweimobileGR/

Instagram: https://www.instagram.com/huaweimobilegr/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCtx1OWkIs_5dTg-ypjuJlkQ