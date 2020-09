Το Epic Games Store φέρνει για πρώτη φορά το Football Manager 2020 στον κατάλογο της και το μοιράζει δωρεάν σε όλους, ενώ μαζί του μπορούμε να αποκτήσουμε τα Watch Dogs 2 και Stick It To The Man αρκεί να τα προσθέσουμε στη βιβλιοθήκη μας έως τις 24 Σεπτεμβρίου 2020.

Το Football Manager 2020 δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Αποτελεί την τελευταία έκδοση του πασίγνωστου simulation και περιλαμβάνει 118 πρωταθλήματα από 53 χώρες. Επίσης, υποστηρίζεται το cross-play μεταξύ του Epic Games Store και του Steam.

Το Watch Dogs 2 μας βάζει και πάλι στους δρόμους του San Francisco Bay Area σε ένα open-world περιβάλλον όπου μπορείς να χακάρεις τα πάντα για λογαριασμό της περίφημης ομάδας DedSec. Είχε κυκλοφορήσει για πρώτη φορά το 2016 και οι gamers το υποδέχτηκαν καλύτερα από το πρώτο μέρος.

Τέλος, το Stick It To The Man είναι ένα κωμικό puzzle game με μοναδική ατμόσφαιρα. Ακολουθούμε την ιστορία του Ray, που μετά από ένα περίεργο ατύχημα ξυπνά με ένα τεράστιο ροζ χέρι να εξέχει από τον εγκέφαλο του και έχει την ικανότητα να διαβάζει τη σκέψη των άλλων. Παρόλα αυτά, σύντομα ανακαλύπτει πως τον κυνηγούν για ένα έγκλημα που δεν έχει διαπράξει.