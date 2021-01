Τη νέα εταιρική ταυτότητα της Pfizer με το ανανεωμένο της λογότυπο, παρουσίασε στον λογαριασμό του, στο Twitter, ο CEO της φαρμακευτικής εταιρείας, Άλμπερτ Μπουρλά, εστιάζοντας στις αξίες που την έχουν οδηγήσει, σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας της.

«Μετά από περισσότερα από 170 χρόνια πρόληψης και θεραπείας ασθενειών, η Pfizer μπήκε σε μια νέα εποχή – μια εποχή που εστιάζουμε εξαιρετικά στην επιστήμη μας και την αξία που προσφέρουμε στους ασθενείς» ανέφερε αρχικά ο κ. Μπουρλά.

After more than 170 years of preventing and curing disease, @Pfizer has arrived at a new era – a time of extraordinary focus on our science and the value it brings to patients. pic.twitter.com/raQBJA5qph

