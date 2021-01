Η τεχνολογική πρόοδος συνεχίζει αδιάκοπα την πορεία της, ωστόσο αυτή η εξέλιξη αναμένεται να έχει άμεσο αντίκτυπο σε μια σειρά επαγγελμάτων, καθώς πολλοί άνθρωποι θα μείνουν άνεργοι. Σύμφωνα με το Business Insider, το Γραφείο Στατιστικών Απασχόλησης των ΗΠΑ (Bureau of Labor Statistics) είχε συντάξει μια σχετική έκθεση για τα επαγγέλματα που σταδιακά θα αρχίσουν να σβήνουν από τον… χάρτη μέχρι το 2026.

Τα 5 πιο επαπειλούμενα επαγγέλματα είναι τα εξής, δείτε αναλυτικά:

Ταμίας σε κατάστημα/σούπερ μάρκετ -Στην έκθεση τονίζεται μεταξύ άλλων ότι οι online αγορές και τα self-checkout ταμεία μειώνουν τις ανάγκες για προσωπικό. Το συγκεκριμένο επάγγελμα θα χάσει 30.600 θέσεις εργασίας μέχρι το 2026 στις ΗΠΑ.

Ταμίας σε τράπεζα -Το Bureau of Labor Statistics αναφέρει ότι τα περισσότερα καθήκοντα του ταμία τράπεζας μπορούν πλέον να εκτελούνται μέσω των συστημάτων e-banking. Μέχρι το 2026 εκτιμάται ότι το συγκεκριμένο επάγγελμα θα «μικρύνει» κατά 41.800 θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ.

Προσωπικό ταχυδρομείου -«Τα μηχανήματα πλέον μπορούν να επεξεργάζονται και να τακτοποιούν την αλληλογραφία» υποστηρίζει το Business Insider, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις θέσεις εργασίας των εργαζομένων σε ταχυδρομικές εταιρείες και υπηρεσίες. Το μοντέλο δείχνει ότι οι ανάγκες για προσωπικό σε ταχυδρομεία θα μειωθούν κατά 65.300 θέσεις εργασίας μέχρι το 2026.

Συναρμολογητές (σε βιομηχανία/βιοτεχνία) -Πολύ μεγάλο πλήγμα από την ανάπτυξη της τεχνολογίας θα δεχθεί το επάγγελμα των συναρμολογητών που απασχολούνται στη βιομηχανία. Στην έκθεση σημειώνεται ότι αυτό το επάγγελμα απειλείται από τη διάδοση των 3D εκτυπωτών και τη ρομποτική. Εκτιμώμενες θέσεις εργασίας μέχρι το 2026: -145.000

Βοηθητικό προσωπικό γραφείου (κλητήρες/γραμματείς) -Στην έκθεση τονίζεται ότι η τεχνολογία έχει κάνει πιο εύκολη τη δουλειά του προσωπικού γραφείου ώστε πλέον να καλύπτει μόνο του τα καθήκοντα υποστήριξης. Η μόνη εξαίρεση είναι το βοηθητικό προσωπικά ιατρών. Η συγκεκριμένη εξέλιξη θα στερήσει 321.200 θέσεις εργασίας μέχρι το 2026.

