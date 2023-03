Ξάνθη: Παιδιά από 9 έως 16 ετών στην Ξάνθη, έπαιξαν, έκαναν κατασκευές, έδειξαν το ταλέντο τους και εντυπωσίασαν με τον τρόπο σκέψης τους.

Τα διάσημα τα τουβλάκια της Lego έδωσαν την ευκαιρία στα παιδιά να δώσουν απαντήσεις για την ενέργεια, μέσα από τα καινοτόμα σχεδία που παρουσίασαν, στο πλαίσιο του περιφερειακού διαγωνισμού ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΑΜΘ) FIRST LEGO League Greece, που φιλοξενήθηκε στην Ξάνθη.

Συνολικά 18 ομάδες (από Δράμα, Καβάλα, Ξάνθη, Κομοτηνή και Αλεξανδρούπολη), 150 παιδιά – μαθητές ηλικίας από 9 έως 16 ετών, 32 προπονητές και πολλοί εθελοντές συμμετείχαν σε αυτή τη μεγάλη γιορτή γνώσης, επιστήμης, ρομποτικής και καινοτομίας, που διοργάνωσε με ιδιαίτερη επιτυχία το Xanthi TechLab του Κέντρου Πολιτισμού δήμου Ξάνθης.

Ο φετινός διαγωνισμός, που ήταν ο πρώτος ανοιχτός μετά την πανδημία του κορονοϊού, αποτελούσε μια συνδιοργάνωση του εκπαιδευτικού τομέα της LEGO Education και τελούσε υπό την αιγίδα του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Δεκάδες παιδιά, με πολλή όρεξη, κέφι, φρέσκιες και ιδιαίτερα πρωτότυπες ιδέες προετοιμάστηκαν εντατικά από τον Σεπτέμβριο για να παρουσιάσουν τις προτάσεις τους για ένα από τα μεγαλύτερα ζητούμενα παγκοσμίως, που είναι η διαχείριση της ενέργειας. Τα παιδιά, από κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης (δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο), παρουσίασαν τις δικές του ομάδες και κατάφεραν να εντυπωσιάσουν με τον τρόπο σκέψης τους, εξασκούμενοι πάνω σε σύγχρονες τεχνολογίες.

«Στο FIRST LEGO League Challenge, οι ομάδες των παιδιών που συμμετείχαν», εξηγεί ο υπεύθυνος συντονιστής του Xanthi TechLab Δημήτρης Γιαννακούδης, «εμπλέκονταν στην έρευνα, την επίλυση προβλημάτων, τον προγραμματισμό και την ρομποτική. Εισάγει τα παιδιά στις έννοιες της Επιστήμης, της Τεχνολογία, της Μηχανικής, τα Μαθηματικά/Science, Technology, Engineering, Mathematics – (STEM), μέσω μιας διασκεδαστικής, και πρακτικής διαδικασίας μάθησης.

Με τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες αποκτούν πραγματική εμπειρία επίλυσης προβλημάτων, μέσω ενός καθοδηγούμενου παγκόσμιου προγράμματος ρομποτικής, βοηθώντας τους σημερινούς μαθητές και εκπαιδευτικούς να δημιουργήσουν μαζί ένα καλύτερο μέλλον».

«Βασικός στόχος τους διαγωνισμού», συνεχίζει ο κ. Γιαννακούδης, «είναι τα παιδιά να επιστρατεύσουν τη μεγαλύτερη δυνατή δημιουργικότητά τους, για να δημιουργήσουν ένα καινοτόμο και καλύτερο ενεργειακό μέλλον, που θα βοηθήσει την πόλη τους, τη χώρα τους, τον κόσμο. Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από τη LEGO κάθε χρόνο, από το 1998, σε περισσότερες από 110 χώρες. Στην πατρίδα μας, ο διαγωνισμός διεξάγεται με την έγκριση του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

Ο περιφερειακός διαγωνισμός ΑΜΘ είναι ένας από τους οκτώ περιφερειακούς διαγωνισμούς που θα διεξαχθούν φέτος στην Ελλάδα. Συνολικά, το 30% των ομάδων θα εξασφαλίσουν την πρόκρισή τους στον τελικό του FIRST LEGO League Greece, που θα διεξαχθεί στις 18 και 19 Μαρτίου στη Θεσσαλονίκη. Να σημειωθεί πως το Xanthi TechLab ξεκίνησε από το 2016 να διοργανώνει και να φιλοξενεί για την περιφέρεια ΑΜΘ τον διαγωνισμό, ενώ ταυτόχρονα προετοιμάζει και τις ομάδες του, που θα συμμετάσχουν σε αυτόν.

Μάλιστα, το 2016, η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα υποστήριξε έμπρακτα την προετοιμασία και τον διαγωνισμό του προγράμματος STEAM Yourself With First Lego League, όπου συμμετείχαν τότε δώδεκα ομάδες παιδιών, δημιουργώντας έτσι ένα οικοσύστημα τεχνολογίας για τους μαθητές. Να τονιστεί ότι, φέτος, το Xanthi TechLab προετοίμασε και κατέβασε στον διαγωνισμό συνολικά πέντε ομάδες.

Ο διαγωνισμός FIRST LEGO League Greece το 2023 συμπληρώνει δέκα χρόνια διεξαγωγής στην Ελλάδα από την Eduact. «Είναι δέκα δημιουργικά χρόνια, που άλλαξαν τα δεδομένα για την εκπαιδευτική ρομποτική στην Ελλάδα και έχουν εμπνεύσει χιλιάδες νέους να ασχοληθούν με το STEM και να καινοτομήσουν», επισημαίνει ο πάντα δραστήριος υπεύθυνος συντονιστής του Xanthi TechLab Δημήτρης Γιαννακούδης».

Ο αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του δήμου Ξάνθης Μανώλης Φανουράκης, κατά την απονομή των διακρίσεων στον διαγωνισμό δεν έκρυψε τη χαρά και την ικανοποίησή του για τη μεγάλη συμμετοχή των παιδιών και την άρτια διοργάνωση, σημειώνοντας: «Είμαι πολύ περήφανος που ο δήμος Ξάνθης και το Κέντρο Πολιτισμού, συνδιοργάνωσε αυτήν την εκδήλωση, που οι μαθητές μας, μέσα από το παιχνίδι και τη βιωματική μάθηση, αποκτούν πραγματική εμπειρία επίλυσης καίριων προβλημάτων, στο πλαίσιο ενός παγκόσμιου προγράμματος ρομποτικής. Το μέλλον σας ανήκει, παιδιά».

Στις απονομές των ομάδων που διακρίθηκαν παραβρέθηκε και ο πρόεδρος του Κέντρου Πολιτισμού δήμου Ξάνθης Ηλίας Ασκαρίδης, που προέτρεψε τους γονείς να συνεχίσουν να ενθαρρύνουν τα παιδιά τους να καινοτομούν.

Στον διαγωνισμό προκρίθηκαν συνολικά πέντε ομάδες, τρεις από την Αλεξανδρούπολη και δυο από την Ξάνθη, που θα συμμετάσχουν στον τελικό της Θεσσαλονίκης.

