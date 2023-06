Σε εξέλιξη βρίσκεται μια ιστορική ζωντανή μετάδοση που πραγματοποιεί ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος στον πλανήτη Άρη, προσφέροντας εικόνες από τον Κόκκινο Πλανήτη.

Σύμφωνα με το cnn.com, η ροή αποκαλύπτει μια νέα εικόνα περίπου κάθε 50 δευτερόλεπτα, ενώ με αυτό το γεγονός γιορτάζεται η 20ή επέτειος από την εκτόξευση του τροχιοδρόμου Mars Express του οργανισμού -μια αποστολή για τη λήψη τρισδιάστατων εικόνων της επιφάνειας του πλανήτη ώστε να τον δούμε με περισσότερες λεπτομέρειες.

«Κανονικά, βλέπουμε εικόνες από τον Άρη και ξέρουμε ότι έχουν τραβηχτεί μέρες πριν» είπε ο James Godfrey, υπεύθυνος λειτουργίας του διαστημικού σκάφους στο κέντρο ελέγχου της αποστολής της ESA, στο Darmstadt της Γερμανίας.

