Ο ιδρυτής της Meta, Μάρκ Ζούκερμπεργκ, αποφάσισε να λανσάρει μια νέα πλατφόρμα που θα είναι η «απάντηση στον Έλον Μασκ», δηλαδή ανταγωνιστική του Twitter.

Η απόφαση αυτή έρχεται έπειτα από μια περίοδο όπου υπάρχει πλήθος επικρίσεων σχετικά με τη διοίκησης του Twitter από τον Έλον Μασκ, εξαιτίας του οποίου πολλά δημόσια πρόσωπα θέλουν να μετέχουν σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης που «θα διοικείται λογικά».

Η εφαρμογή θα έχει την κωδική ονομασία Project93 και σύμφωνα με το «The Verge», το όνομα που θα έχει θα μπορούσε να είναι Threads.

Ο Κρις Κοξ, επικεφαλής προϊόντων της Meta, ανέφερε ότι η εφαρμογή είναι «η απάντηση του ιδιοκτήτη του Facebook και του Instagram στο Twitter».

Αποκάλυψε, μάλιστα, ότι η Meta βρίσκεται σε συζητήσεις με την Όπρα Γουίνφρεϊ, τον Δαλάι Λάμα, και με πάνω από 42 εκατομμύρια ακολούθους στο Twitter, προκειμένου να γίνουν δυνητικά χρήστες της νέας πλατφόρμας.

“Mark Zuckerberg’s Meta is pushing ahead with plans to launch a rival to Twitter because public figures reportedly want a similar platform that is “sanely run”, with the Dalai Lama and Oprah Winfrey on the target list for users. …”https://t.co/y2eJGMsXVb

— Andy_Weeble_Weaver💙⚫🌻🦡🐿️🌍🗿😷💉×4 (@AndrewW66619812) June 9, 2023