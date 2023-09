Άπαντες γνωρίζουν πως ο Γκάρεθ Μπέιλ αγαπάει το γκολφ. Ο Ουαλός σούπερ σταρ, όταν κρέμασε τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια, κράτησε με μεγαλύτερη ζέση το μπαστούνι ενός εκ των αγαπημένων του αθλημάτων.

Μάλιστα, τον περασμένο Φεβρουάριο συμμετείχε στο τουρνουά AT&T Pebble Beavh Pro-AM California, στον πρώτου του αγώνα στο τουρ. Πλέον, έχει γίνει πρόσωπο και στην κοινότητα του γκολφ.

Μάλιστα, η 2K ανακοίνωσε πως ο Μπέιλ έγινε playable character στο video game, PGA Tour 2K23. Έτσι, εκτός από ποδοσφαιρικά βιντεοπαιχνίδια των προηγούμενων ετών, ο Ουαλός γίνεται μέρος και ενός γκολφικού παιχνιδιού.

Gareth Bale is becoming a playable character on the PGA Tour golf video game ⛳ pic.twitter.com/tOuSf2xLFn

