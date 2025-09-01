Breaking news icon BREAKING
NEWS

Σοβαρό τροχαίο στην Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου: Τρεις τραυματίες μεταξύ αυτών ένα παιδί

Ελλάδα Πελοπόννησος Τουρισμός Local News

Τέλος καλοκαιριού στην Πελοπόννησο: Οι τουρίστες άλλαξαν συνήθειες – Σούπερ μάρκετ αντί για γεμάτες ταβέρνες

Η οικονομική συγκυρία και οι αλλαγές στις προτιμήσεις των επισκεπτών αναδιαμορφώνουν το τοπίο της τουριστικής εστίασης στην Πελοπόννησο.

Caption
Φωτογραφία αρθρογράφου
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Η εικόνα στα τουριστικά μέρη της Πελοποννήσου το φετινό καλοκαίρι παρουσιάζει σημαντική αλλαγή. Ενώ τα σούπερ μάρκετ είναι συνεχώς γεμάτα, οι ταβέρνες εμφανίζονται με ελάχιστους πελάτες ή μικρούς λογαριασμούς.

Οι παραδοσιακές παραγγελίες με πλούσια ορεκτικά, που συνήθιζαν να ανεβάζουν τον λογαριασμό, μοιάζουν πλέον παρελθόν.

Διαβάστε περισσότερα για τις αλλαγές στις προτιμήσεις των επισκεπτών που αναδιαμορφώνουν το τοπίο της τουριστικής εστίασης στην Πελοπόννησο.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Πελοπόννησος Τουρισμός Local News

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader