Θαλάσσιο «σόου» στην Χαλκίδα: «Τρελάθηκαν» τα ψάρια και πηδούσαν έξω από το νερό - Βίντεο

Ένα περίεργο φαινόμενο καταγράφηκε το απόγευμα της Κυριακής (19/10) κοντά στην παλαιά γέφυρα της Χαλκίδας, όταν αμέτρητα μικρά ψάρια εκτινάσσονταν από τη θάλασσα προς τη στεριά.

Μικροί και μεγάλοι έβλεπαν άφωνοι αυτό το σπάνιο θέαμα και μάλιστα αρκετοί έσπευσαν να απαθανατίσουν με τα κινητά τα εκατοντάδες ψάρια και τον «τρελό» χορό τους.

Βίντεο που κοινοποιήθηκε στο Facebook καταγράφει αυτή τη μοναδική στιγμή με τη λεζάντα να αναφέρει χαρακτηριστικά «Ο τρελλός χορός των ψαριών στην παραλία της Χαλκίδας!!!».

Η αιτία αυτής της συγκέντρωσης ψαριών δεν έχει διευκρινιστεί, ωστόσο ειδικοί αναφέρουν ότι τέτοια φαινόμενα μπορεί να σχετίζονται με αλλαγές στη θερμοκρασία του νερού, την αναζήτηση τροφής, την προστασία από μεγαλύτερα αρπακτικά ακόμα και με την φάση που βρίσκεται το φεγγάρι.

Αξίζει να σημειωθεί πως δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Είναι συχνό φαινόμενο όχι μόνο στη Χαλκίδα αλλά σε πολλά παραθαλάσσια μέρη.

Τον περασμένο Ιούνιο βίντεο από αντίστοιχο φαινόμενο στην Πρέβεζα είχε γίνει viral και έδειχνε ψάρια να πηδούν έξω από το νερό με τους ντόπιους να αναφέρουν χαρακτηριστικά πως συμβαίνει κάθε καλοκαίρι, όταν τα γοφάρια κυνηγούν και η φρίσσα προσπαθεί να σωθεί, φεύγοντας ακόμα και από το νερό.

Δείτε βίντεο: