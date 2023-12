Θέλουμε πλούσιο αρχηγό, σε τροχιά διαγραφής η υπόθεση Folli Follie

Το δάνειο 250 χιλιάδων ευρώ του Στέφανου Κασσελάκη προέδρου του Σύριζα προς το κόμμα του «για να πληρωθούν μισθοί και δώρα υπαλλήλων», έχει προκαλέσει μεγάλη εσωκομματική αναστάτωση στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τόσο γιατί το δάνειο άφηνε αιχμή πως «οι προηγούμενοι» αφήσαν το ταμείο μείον, όσο και γιατί δεν είναι λίγοι αυτοί που προβληματίζονται για το τι μπορεί να σημαίνει μια τέτοια κίνηση. Αγοράζει το κόμμα, ήταν μια από τις «κακίες» που ακουστήκαν.

Για το μεν πρώτο, ήδη υπάρχουν αντιδράσεις των πρώην γραμματέων του κόμματος που λένε πως όλα ήταν καλά μέχρι την αλλαγή αλλά και «κύκλων» του Αλέξη Τσίπρα που εκφράζουν δυσαρέσκεια. Όλοι όμως ξεχνούν ότι η επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό του Σύριζα, λόγω ποσοστού εκλογών από 70 εκατ. που ήταν, θα πάει κάπου στα 30 εκατ. Πάντως, το θέμα όπως μου λένε από τον πολιτικό αυτό χώρο, «θα έχει και συνέχεια».

Πάντως υπάρχει και προηγούμενο χρηματοδότησης κόμματος από τον αρχηγό του.

Ο Ευάγγελος Αβέρωφ, όταν μετά την εκλογική ήττα της ΝΔ το 1981, ανέλαβε την προεδρία του κόμματος, χρειάστηκε να βάλει στην αρχή προσωπικά του χρήματα για να λειτουργήσει το κόμμα, που όπως λέγεται, δεν τα πηρέ ποτέ πίσω…

Καλοπέραση Αριστεράς

Μια και αναφέρθηκα στον Α. Τσίπρα, να σας πω ότι ο πρόεδρος περνά τις διακοπές στην Βιέννη, οπού θα κάνει και πρωτοχρονιά. Αλλά και ο νέος Πρόεδρος Σύριζα κ. Κασσελάκης, βρίσκεται στο Τέξας, θα περάσει την πρωτοχρονιά στο σπίτι των πεθερικών ου.

Να μην ξεχάσω και την πρώην εκπρόσωπο του Πόπη Τσαπανίδου, η οποία μετά την εκλογική ήττα ξεκίνησε κρουαζιέρες και ταξίδια. Τώρα μαθαίνω βρίσκεται στην Ν. Υόρκη, πού θα περάσει την πρωτοχρονιά. Συμπέρασμα: ο σοσιαλισμός θέλει καλοπέραση!

Τελευταία περιοδεία

Ταξίδι για χρόνια πολλά στις μονάδες στα νησιά του Αιγαίου ξεκίνησε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Κ Φλώρος, την Τετάρτη. Το πρόγραμμα περιελάβανε όλα τα νησιά και νησάκια του Αιγαίου, σε μια κίνηση , εκτός των άλλων , να δείξει στην απέναντι πλευρά την «κόκκινη γραμμή». Πήγε Ρόδο, Καστελόριζο Στρογγύλη και Ρω, αλλά λόγω της πτώσης του αεροσκάφους της Πολεμικής Αεροπορίας και τον θάνατο του χειριστή του, επέστρεψε στην Αθήνα.

Πάντως μαθαίνω, πως η περιοδεία θα συνεχισθεί την ερχομένη Τετάρτη μάλλον , σε Σύμη, Ψέριμο, Κω, Καλόλιμνο, Φαρμακονήσι, Αγαθονήσι, Παναγιά, Χίο και Ψαρά.

Έτσι, θα σταματήσουν και κάποιοι πολιτικοί αρχηγοί που είναι «πολύ πατριώτες» να λένε πως η κυβέρνηση και οι Ένοπλες Δυνάμεις συμφωνήσαν να μην πηγαίνουν επισκέψεις στις περιοχές αυτές του Αιγαίου

Ένα πολύκροτο σκάνδαλο…

Η υπόθεση Folli Follie, εξελίσσεται περίεργα. Σήμερα, 29 Δεκεμβρίου και τελευταία εργάσιμη του έτους, η μετοχή της εταιρείας διαγράφεται από το Χρηματιστήριο, και οι μέτοχοι που είχαν ήδη καταγράψει την τεράστια ζημιά από την πτώση της μετοχής μέχρις ότου διακόπηκε η συναλλαγή της, μένουν με τα χαρτιά στο χέρι. Βέβαια και οι ομολογιούχοι, δεν βρίσκονται σε ιδιαίτερα καλύτερη μοίρα, καθώς παρά τις συμφωνίες για την επόμενη ημέρα της εταιρείας, βλέπουν τα ακίνητα της οικογένειας Κουτσολιούτσου, που θα ήταν ένα σημαντικό asset για να συνεχίσει να ζει ότι απέμεινε από την άλλοτε κραταιά εταιρεία του ελληνικού και διεθνούς (για να γελάμε αυτό) retail, παραμένουν δεσμευμένα από την Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος.

…εξελίσσεται…

Την ίδια στιγμή, όμως και το ποινικό σκέλος της υπόθεσης οδηγείται από τη μία αναβολή στην άλλη. Οι κατήγοροι στρέφουν τα πυρά τους στην άτυπη αποχή των δικηγόρων, που τους τελευταίους μήνες απέχουν από τις υποθέσεις που αφορούν σύσταση και συμμορία (κατηγορία στην οποία εμπίπτει και η υπόθεση της οικογένειας Κουτσολιούτσου και των συνεργατών της). Ο ΔΣΑ από την πλευρά του, δια του προέδρου του, Δημήτρη Βερβεσού, δήλωσε ότι δεν υπάρχει ζήτημα παραγραφής και πως η τελευταία αναβολή ήταν τεχνικό ζήτημα λόγω της αποχής των δικηγόρων που αντιτίθεντο στο φορολογικό νομοσχέδιο και πως δεν τέθηκε ζήτημα εξαίρεσης. Όλα αυτά, πάντως, οδήγησαν την πρόεδρο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, να επιβεβαιώσει ότι η δίκη δεν διεξάγεται ομαλά: «θέλουμε να δικάσουμε, αλλά δεν μπορούμε», είπε...

….προς το τίποτα

Γιατί σας τα λέω όλα αυτά... Διότι σε ένα χρόνο και κάτι μέρες (10 Ιανουαρίου 2025) θα έχει συμπληρωθεί το διάστημα εντός του οποίου οι κατηγορούμενοι Κουτσολιούτσοι (και οι συνεργάτες τους) θα μπορούν να επικαλεστούν το άρθρο 84 (παράγραφος 3) του Ποινικού Κώδικα 2019. Βάσει αυτού, εφόσον η δίκη σε πρώτο βαθμό δεν έχει ολοκληρωθεί σε τρία χρόνια (ναι, τόσο έχει ήδη κρατήσει) θα μπορούν να επικαλεστούν το ελαφρυντικό της «υπέρβασης ευλόγου διαδικασίας». Και βέβαια, οι κατηγορούμενοι να πέσουν «μαλακότερα», για να μην προβλέψουμε κάτι άλλο...

Δηλαδή, αν στον επόμενο χρόνο οι αγκυλώσεις του ελληνικού συστήματος απονομής δικαιοσύνης παραμείνουν ως έχουν, ακόμη και η τιμωρία των πρωταιτίων θα τεθεί εν αμφιβόλω. Δηλαδή το μεγαλύτερο χρηματιστηριακό σκάνδαλο της ελληνική ιστορίας, απλά θα διαγραφεί από το χάρτη... Με θύματα, όλους όσους πίστεψαν στη «λαμπερή εταιρεία», αλλά έπεσαν θύματα του δημιουργικού marketing που είχαν οι Κουτσολιούτσοι για να παραπλανούν τις αρχές, το κοινό.

Αυτά που αξίζουν

Χρονιάρες μέρες έχουμε από όλα.

Oι χαρωποί Gadjo Dilo, στο Roof Stage του Gazarte, εμφανίζονται Σάββατο 6 Ιανουαρίου στον χώρο που ξεκίνησαν πριν 4 χρόνια. O ιδιαίτερος ήχος των Dadjo Dilo, ο «Manouche De Grec» όπως τον αποκαλούν και οι ίδιοι, είναι ένα πάντρεμα της μουσικής παράδοσης της gypsy jazz με τα χρώματα της ελληνικής μουσικής. Αυτοσχεδιάζουν, πειραματίζονται, και με τραγούδια μιας άλλης εποχής μας μεταφέρουν μηνύματα σύγχρονα και ελπιδοφόρα.

Gadjo dilo – Sympathique:

Με αφορμή το νέο της άλμπουμ ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ η Δήμητρα Γαλάνη έρχεται από 13 Δεκέμβριου για οκτώ παραστάσεις κάθε Τετάρτη στο VOX και παρουσιάζει το best of μιας 55χρονης καριέρας. Στη σκηνή μαζί της και η Παυλίνα Βουλγαράκη.



Η Δήμητρα Γαλάνη, όπως θέλουμε να την θυμόμαστε, Δυο μέρες μόνο:

Οι απολαυστικοί και πάντα ευρηματικοί Tiger Lillies, επιστρέφουν στην Αθήνα και στο Half Note Jazz Club, με το νέο project τους “Lessons in Nihilism”, για 8 παραστάσεις, 5-8 & 12-15 Ιανουαρίου. Η βραβευμένη δύο φορές με Olivier, Βρετανική cult cabaret και alternative rock μπάντα, φέρνει κομμάτια από τον νέο δίσκο που ετοιμάζει, μαζί με τις πολλές και γνωστές τους επιτυχίες από το παρελθόν μέχρι τις μέρες μας. Ο κόσμος των Tiger Lillies, είναι σκοτεινός κι αλλόκοτος, γεμάτος μαύρο χιούμορ και λυρισμό αλλά διαρκώς μεταβαλλόμενος, απρόβλεπτος και πάντα ψυχαγωγικός.

The Tiger Lilies - Birds Are Singing In Ukraine από το νέο άλμπουμ Ukraine, τα έσοδα από το οποία πάνε στην ταλαίπωρη χώρα: