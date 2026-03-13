Θεσσαλονίκη: 1.000 «αιθέριες» φωνές μαθητών έψαλλαν τους Χαιρετισμούς στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο

Ο εμβληματικός βυζαντινός ναός της Του Θεού Σοφίας στη Θεσσαλονίκη μετατράπηκε το βράδυ της Παρασκευής (13/3) σε ένα απέραντο πνευματικό θησαυροφυλάκιο. Υπό το φως των καντηλιών και σε κλίμα βαθιάς κατάνυξης, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος χοροστάτησε στην ακολουθία των Γ΄ Χαιρετισμών, σε μια τελετή που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη της πόλης.

Η ατμόσφαιρα «πλημμύρισε» από τις αιθέριες φωνές 1.000 μαθητών και μαθητριών όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης. Τα παιδιά, προερχόμενα από σχολεία της Θεσσαλονίκης, λειτούργησαν ως ένας ενιαίος, μελωδικός χορός, ψάλλοντας με περισσή τέχνη και σεβασμό τον Ακάθιστο Ύμνο.

Η συμμετοχή τους δεν ήταν τυχαία, αλλά το επιστέγασμα του εκπαιδευτικού και πολιτιστικού προγράμματος «Ακάθιστος Ύμνος – Το Κοντάκιο και ο Κανόνας», το οποίο υλοποιήθηκε σε στενή συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Πρωτοβουλία της Μητρόπολης Θεσσαλονίκης

Η συνάντηση της εκκλησιαστικής παράδοσης με τη νέα γενιά υπήρξε πρωτοβουλία της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, η οποία επεδίωξε να προσδώσει ιδιαίτερη λαμπρότητα και πνευματικό βάθος στην ακολουθία.

Στην ανακοίνωσή της, η Μητρόπολη υπογράμμισε ότι η ταυτόχρονη παρουσία του Προκαθημένου της Ελλαδικής Εκκλησίας και της μαθητικής κοινότητας ανέδειξε με τον πιο λυρικό τρόπο τη διαχρονική δύναμη της Ορθοδοξίας. Ήταν μια βραδιά όπου η ιστορία του Βυζαντίου ζωντάνεψε μέσα από τα πρόσωπα των παιδιών, αποδεικνύοντας ότι η παράδοση παραμένει ένας ζωντανός οργανισμός που συνεχίζει να εμπνέει και να ενώνει.

Οι Χαιρετισμοί

Οι Χαιρετισμοί της Θεοτόκου, γνωστοί και ως «Ακάθιστος Ύμνος», είναι ένα κορυφαίο θεομητορικό ποίημα του 6ου-7ου αιώνα, αφιερωμένο στην Παναγία. Αποτελούνται από 24 οίκους (στροφές) που εξυμνούν τη Γέννηση του Χριστού και την Παναγία, και ψάλλονται σε 4 στάσεις τις πρώτες τέσσερις Παρασκευές και συνολικά την 5η Παρασκευή της Μεγάλης Σαρακοστής.

Βασικά Χαρακτηριστικά:

Περιεχόμενο: Συνδυάζουν επαίνους (χαίρε), ευχαριστίες και προσευχές, περιλαμβάνοντας θεολογικές διδασκαλίες της Ορθοδοξίας.

Δομή: Αποτελούνται από 24 οίκους (από το Α έως το Ω) και 4 στάσεις. Το γνωστό εφύμνιο είναι «Χαῖρε Νύμφη Ἀνύμφευτε».

Τελετή: Ψάλλονται σε κατανυκτική ατμόσφαιρα, συνήθως κατά τη διάρκεια της Ακολουθίας του Ακαθίστου Ύμνου.

Ιστορία: Ονομάστηκαν «Ακάθιστος» διότι την πρώτη φορά που ψάλθηκαν (κατά την παράδοση τον 7ο αιώνα), οι πιστοί έμειναν όρθιοι για να τιμήσουν την Παναγία για τη σωτηρία της Κωνσταντινούπολης.