Θεσσαλονίκη: Αφιερωμένο στον Τάσο Κυρλαγκίτση το 57ο Ράλι ΔΕΘ
Όλα έτοιμα για τον φετινό αγώνα – Πότε θα δοθεί η εκκίνηση.
Της Λεμονιάς Βασβάνη
Με πέντε ειδικές διαδρομές θα πραγματοποιηθεί το 57ο ράλι ΔΕΘ στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου.
Φέτος συμπληρώνονται 20 χρόνια από το θάνατο του Τάσου Κυρλαγκίτση ο οποίος είχε χάσει την ζωή του στο αεροπορικό δυστύχημα του Helios. Θέλοντας να τιμήσει την μνήμη του ο Αυτοκινητιστικός Όμιλος Θεσσαλονίκης αποφάσισε να δώσει στο Ράλι ΔΕΘ το όνομα του.
