Θεσσαλονίκη: Αφιερωμένο στον Τάσο Κυρλαγκίτση το 57ο Ράλι ΔΕΘ

Της Λεμονιάς Βασβάνη

Με πέντε ειδικές διαδρομές θα πραγματοποιηθεί το 57ο ράλι ΔΕΘ στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου.

Φέτος συμπληρώνονται 20 χρόνια από το θάνατο του Τάσου Κυρλαγκίτση ο οποίος είχε χάσει την ζωή του στο αεροπορικό δυστύχημα του Helios. Θέλοντας να τιμήσει την μνήμη του ο Αυτοκινητιστικός Όμιλος Θεσσαλονίκης αποφάσισε να δώσει στο Ράλι ΔΕΘ το όνομα του.

