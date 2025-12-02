Θεσσαλονίκη: Έλεγχοι για παρεμπόριο – 5 συλλήψεις και πρόστιμα 9.000 ευρώ

Νέα σειρά από ελέγχους πραγματοποιήθηκε από την αστυνομία στο πλαίσιο της προσπάθειας για αντιμετώπιση του παρεμπορίου. Συγκεκριμένα, οι έλεγχοι έγιναν κατά το χρονικό διάστημα από 24-11-2025 έως 30-11-2025, σε λαϊκές αγορές στις περιοχές Αναλήψεως, Βούλγαρη και Ξηροκρήνης, καθώς και σε περιοχές των Δήμων Ωραιοκάστρου και Κορδελιού-Ευόσμου.

Διαβάστε περισσότερα για τους ελέγχους για παρεμπόριο.