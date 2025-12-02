Θεσσαλονίκη: Έλεγχοι για παρεμπόριο – 5 συλλήψεις και πρόστιμα 9.000 ευρώ
Σειρά από ελέγχους σε λαϊκές αγορές της Θεσσαλονίκης.
Νέα σειρά από ελέγχους πραγματοποιήθηκε από την αστυνομία στο πλαίσιο της προσπάθειας για αντιμετώπιση του παρεμπορίου. Συγκεκριμένα, οι έλεγχοι έγιναν κατά το χρονικό διάστημα από 24-11-2025 έως 30-11-2025, σε λαϊκές αγορές στις περιοχές Αναλήψεως, Βούλγαρη και Ξηροκρήνης, καθώς και σε περιοχές των Δήμων Ωραιοκάστρου και Κορδελιού-Ευόσμου.
