Θεσσαλονίκη: Μολότοφ σε περιπολικό έξω από το τουρκικό προξενείο - Ήταν μέσα αστυνομικός

Εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (23/12) σε περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. που βρισκόταν σταθμευμένο πίσω από το Τουρκικό Προξενείο, ενώ σε αυτό επέβαινε και ένας αστυνομικός.

Σύμφωνα με το thestival.gr, το περιστατικό σημειώθηκε όταν μία ομάδα περίπου 10 ατόμων έριξε βόμβες μολότοφ σε περιπολικό της Άμεσης Δράσης.

Από την επίθεση, σύμφωνα με το thestival, προκλήθηκαν ζημιές στον προφυλακτήρα του οχήματος.

Οι άγνωστοι που συμμετείχαν στο περιστατικό απομακρύνθηκαν προς την Άνω Πόλη. Φορούσαν μαύρα ρούχα και είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους.

Σε προσαγωγές εννέα ατόμων προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία για την εμπρηστική επίθεση σε βάρος περιπολικού της ΕΛ.ΑΣ. που σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας χτένισαν την ευρύτερη περιοχή και προχώρησαν σε εννέα προσαγωγές. Σε βάρος των προσαχθέντων δεν προέκυψε κάποιο επιβαρυντικό στοιχείο με συνέπεια όλοι τους να αποχωρούν.