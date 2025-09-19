Θεσσαλονίκη: Με πράσινο χρώμα θα «ντυθεί» ο Λευκός Πύργος – Πότε θα γίνει

Με πράσινο χρώμα θα φωταγωγηθεί συμβολικά ο Λευκός Πύργος την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που διοργανώνει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΦΣΘ), με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Φαρμακοποιού.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Φαρμακευτικού Συλλόγου, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, στην παραλία της Θεσσαλονίκης, στο χώρο από το άγαλμα του Μ. Αλεξάνδρου μέχρι και το άγαλμα του Κωνσταντίνου Καραμανλή, θα στηθεί ένα εικονικό φαρμακείο, όπου φαρμακοποιοί μέλη του ΦΣΘ θα ενημερώνουν τους πολίτες για υπηρεσίες φαρμακευτικής φροντίδας, όπως οι εμβολιασμοί ενηλίκων, η παχυσαρκία, η διακοπή καπνίσματος, η αυτοφροντίδα, η φλεβική νόσος και για άλλα θέματα υγείας και ευεξίας.

