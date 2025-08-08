Θεσσαλονίκη: Στο υπουργείο Πολιτισμού «πέρασε» το συγκρότημα της πρώην ζυθοποιίας ΦΙΞ

Η ιδιοκτησία του βιομηχανικού συγκροτήματος της πρώην ζυθοποιίας ΦΙΞ στη Θεσσαλονίκη «πέρασε» στο υπουργείο Πολιτισμού.

Το συγκρότημα, που βρίσκεται επί της οδού 26ης Οκτωβρίου στη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης, έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο.

Την υπογραφή του συμβολαίου αγοραπωλησίας ανακοίνωσε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Dimand Ανώνυμη Εταιρεία Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης Ακινήτων και Κατασκευών, Υπηρεσιών και Συμμετοχών», γνωστοποιώντας ότι «η κατά 100% θυγατρική της εταιρεία, «FILMA Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Αξιοποίησης και Ανάπτυξης Ακινήτων», προέβη την 07.08.2025 στην υπογραφή συμβολαίου αγοραπωλησίας ακινήτου με το Υπουργείο Πολιτισμού, έναντι τιμήματος €8,2 εκατ.».

Η μεταβίβαση, όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση, αφορά σε τμήμα του ευρύτερου Βιομηχανικού Συγκροτήματος της πρώην Ζυθοποιίας ΦΙΞ, το οποίο περιλαμβάνει οικόπεδο έκτασης 6.900 τ.μ. και διατηρητέα κτίρια επιφάνειας 7.715,90 τ.μ., επί της οδού 26ης Οκτωβρίου, Θεσσαλονίκη.

Η υπουργική απόφαση

Σημειώνεται ότι η μεταβίβαση πραγματοποιήθηκε σε εκτέλεση υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 3971/25.07.2025), σύμφωνα με την οποία η απευθείας αγορά εξυπηρετεί σκοπούς δημόσιας ωφέλειας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που υπέγραψε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στις 18 Ιουλίου 2025, μέσω της απευθείας αγοράς επιδιώκεται η προστασία του μνημείου ως στοιχείου της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, που αποτελεί μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς, η διαφύλαξη της βιομηχανικής αρχιτεκτονικής, οικοδομικής ιστορίας και της βιομηχανικής ανάπτυξης στη Θεσσαλονίκη του 19ου αι. που αντανακλά τα ευρωπαϊκά βιομηχανικά αρχιτεκτονικά πρότυπα της εποχής, η αναβάθμιση του πολιτιστικού περιβάλλοντος της πόλης της Θεσσαλονίκης και του λιμένος με την ανάδειξη του συγκροτήματος ως τοπόσημου της δυτικής εισόδου στην πόλη, καθώς και η δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης στέγασης, φιλοξενίας και ενσωμάτωσης πολιτιστικών χρήσεων συμβατών με το μνημείο και την ευρύτερη περιοχή.

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη της αγοράς καθώς και όλα τα έξοδα βαρύνουν τον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ) και όχι τον κρατικό προϋπολογισμό.