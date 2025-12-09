Θεσσαλονίκη: Σύλληψη Τούρκου μαφιόζου με «ερυθρά αγγελία» της Interpol

Σε μία ακόμη σύλληψη Τούρκου υπηκόου, ο οποίος κατηγορείται για εμπλοκή στη μαφία της γειτονικής χώρας, προχώρησαν αστυνομικοί του «ελληνικού FBI» αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για άτομο που σε βάρος του εκκρεμούσε «ερυθρά αγγελία» από την Interpol για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση αλλά εκβιασμούς σε βάρος τρίτων προσώπων.

Ο συλληφθείς είχε μπει στη χώρα μας, σύμφωνα με πληροφορίες, τον Δεκέμβριο του 2024 και δεν είχε απασχολήσει για κάποια ποινική υπόθεση.