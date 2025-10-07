Θοδωρής Φέρρης: «Η πρώτη καριέρα που έκανα σταμάτησε το 2006 και γύρισα δειλά - δειλά το 2013»

Στο «The 2night Show» ήταν καλεσμένος ο Θοδωρής Φέρρης και αναφέρθηκε στην καριέρα του - καθώς αυτή την περίοδο διανύει μια από τις καλύτερες φάσεις του - αλλά και στον χαρακτήρα του.

«Νιώθω περίεργα που μου μιλάνε όλοι για τον χαρακτήρα μου. Αφού λοιπόν όλοι μου λένε αυτό, θα πρέπει να δώσω συγχαρητήρια στη μητέρα μου, γιατί την παιδεία την έχω πάρει από το σπίτι μου» εξήγησε ο τραγουδιστής.

Ο Θοδωρής Φέρρης δεν δίστασε να παραδεχθεί ότι το 2006 η επαγγελματική του πορεία είχε αρχίσει να έχει σκαμπανεβάσματα, όμως μετά από κάποια χρόνια κατάφερε να επανέλθει. «Αυτό που βιώνω τώρα είναι μία δεύτερη καριέρα. Η πρώτη σταμάτησε κάπου στο 2006 και γύρισα δειλά-δειλά το 2013. Δεν σταμάτησα βέβαια ποτέ να τραγουδάω. Δεν ονειρεύτηκα ποτέ να γίνω διάσημος αλλά τώρα που λαμβάνω αγάπη και αποδοχή, νιώθω πολύ χαρούμενος» εξομολογήθηκε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης ο Θοδωρής Φέρρης δήλωσε: «Παλιότερα δεν ενδιαφερόμουν καθόλου για το ενδυματολογικό. Μια παλιά μου ιστορία μου είχε πει: εσύ ντύνεσαι απλώς για να βάλεις ύφασμα πάνω στο κορμί σου. Έβγαινα στην πίστα με το ίδιο μπλουζάκι. Τα ρούχα δεν είναι το πρώτο μου μέλημα. Θα βάλω ένα παντελόνι και ένα ωραίο πουκάμισο και θα βγω στη σκηνή».