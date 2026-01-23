Θρίλερ με την διαθήκη της Γκρέυ: Ο εγγονός ξεσπά στον θείο του «Ζητάμε αποσφράγιση στο ακίνητο»

Ο εγγονός της Καίτης Γκρέυ, Κωνσταντίνος Ηλιάδης απάντησε στον θείο του, Φίλιππο Ηλιάδη και τα όσα - ψευδή κατ' εκείνον υποστηρίζει - σχετικά με την διαθήκη.

«Ζητάμε αποσφράγιση στο ακίνητο γιατί υπάρχουν κάποιες καταστροφές και πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Όλα αυτά που λέει ο θείος μου είναι ψέματα, δεν θα πετύχει κάτι με αυτό, είναι συκοφαντίες και θα κινηθούμε νομικά όταν αποδειχθεί ότι η διαθήκη είναι κανονική, δεν υπάρχει κάτι μεμπτό.

Θα πρέπει να αποδείξουν όλα αυτά που ακούστηκαν στο πανελλήνιο. Σήμερα ακούστηκαν κάποια ψέματα από ψευδομάρτυρα που δεν έχει έρθει καν στο σπίτι και δεν γνωρίζει καταστάσεις. Να ακούγεται από τον δικηγόρο του ότι όταν ο Φίλιππος είχε τη δικαστική συμπαράσταση, του την άρπαξα, ενώ το δικαστήριο με έκρινε δικαστικό συμπαραστάτη, χωρίς να κάνει άσκηση γιατί κατάλαβε ότι ο Φίλιππος ήθελε να πάρει τη γιαγιά από το σπίτι και να βάλει χέρι στην περιουσία.

Ο κύριος Φίλιππος δεν μπορεί να χωνέψει ότι η μητέρα του δεν του έγραψε κάτι στη διαθήκη, αυτό είναι όλο. Ο Φίλιππος δεν παρέδιδε τα κλειδιά και αναγκαστήκαμε να αλλάξουμε την κλειδαριά του σπιτιού. Κρατούσε παράνομα ακόμα και την ταυτότητα γιαγιάς μου» δήλωσε στην εκπομπή Super Κατερίνα.