Θύμα κλοπής η Σαρλίζ Θερόν: «Μπούκαραν« στη βίλα και άρπαξαν το πανάκριβο αυτοκίνητό της

Το Χόλιγουντ , πέρα από τη λάμψη, τα κόκκινα χαλιά και τη χρυσόσκονη, κρύβει και μια πιο σκοτεινή όψη που ολοένα και πιο συχνά έρχεται στο φως: την έξαρση κλοπών και διαρρήξεων που πλήττουν ακόμα και τα μεγαλύτερα αστέρια του κινηματογράφου. Οι πολυτελείς βίλες και τα ακριβά αυτοκίνητα έχουν μετατραπεί σε στόχο επιτήδειων, με αποτέλεσμα πολλοί celebrities να βιώνουν πρωτόγνωρη ανασφάλεια μέσα στα ίδια τους τα σπίτια.

Σε αυτή τη μακρά λίστα προστέθηκε και η Σαρλίζ Θερόν, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και αγαπητές προσωπικότητες της μεγάλης οθόνης, η οποία είδε την προσωπική της ηρεμία να διαταράσσεται.

Σύμφωνα με πηγές του αστυνομικού τμήματος του Λος Άντζελες (LAPD), την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, άγνωστος δράστης κατάφερε να εισέλθει στην ιδιοκτησία της ηθοποιού από μια ανοιχτή πύλη. Βρίσκοντας τα κλειδιά μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, ο εισβολέας δεν δίστασε να αποσπάσει το πολυτελές BMW.

Η άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας οδήγησε στον εντοπισμό του οχήματος, ωστόσο ο δράστης παραμένει ασύλληπτος. Η υπόθεση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά παρόμοιων περιστατικών που έχουν απασχολήσει πρόσφατα την αμερικανική showbiz, με θύματα επίσης την Τρέισι Έλις Ρος και τον Μπραντ Πιτ.