Τι είναι η λεπτοσπείρωση και πώς μπορείτε να προφυλαχτείτε

Συναγερμό σήμανε ο θάνατος ενός πολίτη στη Ζάκυνθο ο οποίος προσβλήθηκε από τον ιό της λεπτοσπείρωσης. Στο νοσοκομείο παραμένουν και άλλοι δυο οι οποίοι λαμβάνουν ειδική αγωγή.

Από την πλευρά του, ο ΕΟΔΥ προγραμματίζει επίσκεψη κλιμακίου επαγγελματιών υγείας για δράσεις διερεύνησης των κρουσμάτων και ενημέρωσης του τοπικού πληθυσμού για τα χαρακτηριστικά της νόσου. Οι υγειονομικές υπηρεσίες του νησιού βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα και συνεργάζονται με τον ΕΟΔΥ με στόχο την ενίσχυση της πρόληψης και την προστασία της δημόσιας υγείας.

Τι είναι η λεπτοσπείρωση και ποια είναι τα συμπτώματα

Η λεπτοσπείρωση είναι μια βακτηριακή λοίμωξη που μεταδίδεται κυρίως μέσω επαφής με μολυσμένο νερό, έδαφος ή ούρα ζώων, ιδιαίτερα τρωκτικών. Πρόκειται για νόσημα που αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά όταν διαγνωστεί έγκαιρα, καθώς υπάρχει κατάλληλη αντιβιοτική θεραπεία, ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να εξελιχθεί σοβαρά ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους ή άτομα με υποκείμενα νοσήματα.

Συνιστάται στους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα ατομικής υγιεινής, να αποφεύγουν την επαφή με στάσιμα νερά και να απευθύνονται άμεσα σε ιατρό σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων όπως πυρετός, μυαλγίες, πονοκέφαλος, αδυναμία ή έντονη κόπωση.

Τα γενικά συμπτώματα που προκαλεί συμπεριλαμβάνουν αυτά της γρίπης, όπως:

Πυρετό

Πονοκέφαλο

Ρίγη

Μυϊκούς πόνους

Ναυτία

Έμετο ή διάρροια

Πόνο στην κοιλιά

Καταβολή δυνάμεων

Πόνο στο λαιμό και βήχα

Ρινική συμφόρηση (μπούκωμα)

Μερικές φορές δερματικό εξάνθημα

Στα πιο σοβαρά συμπτώματα που προκαλεί η λεπτοσπείρωση συμπεριλαμβάνονται:

Υψηλός πυρετός

Κιτρίνισμα του δέρματος και των ματιών (ίκτερος)

Επιπλοκές όπως νεφρική ή ηπατική ανεπάρκεια, αιμορραγικές εκδηλώσεις (ιδίως από τον πνεύμονα), μηνιγγίτιδα, καρδιακές αρρυθμίες

Πώς μπορώ να προφυλαχθώ

- Χρησιμοποιείτε κατάλληλα μέσα προστασίας κατά τη διάρκεια γεωργοκτηνοτροφικών εργασιών ή παραμονής σε πλημμυρισμένες περιοχές (γαλότσες, αδιάβροχα γάντια, αδιάβροχος ρουχισμός κλπ.). Αν χρησιμοποιείτε νερό υπό πίεση για καθαρισμό χώρων, συστήνεται επιπλέον η χρήση μάσκας αναπνευστικής προστασίας FFP2 ή Ν95 και προστατευτικής ασπίδας προσώπου για να μην έρχεστε σε επαφή με τυχόν σταγονίδια που εκτινάσσονται.

- Καλύψτε ανοιχτές πληγές με αδιάβροχους επιδέσμους ή επιθέματα κατά τις υπαίθριες εργασίες. Πλύνετε τα χέρια σας και καθαρίστε τις πληγές (κατά προτίμηση με σαπούνι ή αλκοολούχο αντισηπτικό) μετά από επαφή με ούρα, ζώα, χώμα ή στάσιμα νερά.

- Αποφύγετε την επαφή με νερά πλημμύρας και μην καταναλώνετε υγρά ή τρόφιμα που έχουν έρθει σε επαφή με νερά πλημμύρας

- Αποφύγετε την κολύμβηση, την κατάποση ή τη βύθιση του κεφαλιού σε δυνητικά μολυσμένο γλυκό νερό (ποτάμια, λίμνες, στάσιμο νερό, πλημμυρισμένες εκτάσεις).

- Πλένετε πολύ καλά φρούτα και λαχανικά που είχαν επαφή με χώμα και τρώγονται ωμά. Μην τα καταναλώνετε κατευθείαν από το χωράφι.

- Διατηρείτε υγρά και τρόφιμα σε κλειστούς περιέκτες (δοχεία, καλάθια με καπάκι ή άλλα κλειστά συστήματα) όταν βρίσκονται σε υπαίθριο χώρο. Μην καταναλώνετε υγρά ή τρόφιμα που μπορεί να έχουν εκτεθεί σε τρωκτικά.

- Απομακρύνετε τα απορρίμματα και τυχόν υπολείμματα τροφών και νερού γύρω από το σπίτι σας έτσι ώστε να μην προσελκύουν τρωκτικά.

- Κρατήστε τους πληθυσμούς τρωκτικών (αρουραίους και ποντίκια) υπό έλεγχο εφαρμόζοντας συστηματικά μυοκτονίες.

- Περιφράξτε και διατηρήστε με ασφάλεια αποθηκευμένα τρόφιμα, ζωοτροφές ή αγροτικά προϊόντα ώστε να μην έχουν πρόσβαση τρωκτικά.

- Εμβολιάζετε προληπτικά τα κατοικίδιά σας έναντι της λεπτοσπείρωσης, σύμφωνα με τις οδηγίες του κτηνιάτρου.