Τι θα μπορούσατε να αγοράσετε με τα λεφτά που έχει ποντάρει κι έχει χάσει ο Drake;

Η «κατάρα» του Drake αποτελεί μία από τις πιο γνωστές ιστορίες στο αθλητικό κοινό. Ο πασίγνωστος ράπερ λατρεύει το στοίχημα κι έχει χάσει μία... ολόκληρη περιουσία τζογάροντας. Στο σημείο που σε κάνει να αναρωτιέσαι: τι θα μπορούσες να αγοράσεις με όλα αυτά τα χρήματα;

Ο Drake συνηθίζει να δημοσιεύσει τα στοιχήματά του στα social media και έτσι έχουμε μία αρκετά καλή εικόνα στα πόσα ποντάρει ακριβώς. Η αρχή έγινε το 2021, όταν κι άρχισε να συνεργάζεται με μία εταιρεία καζίνο και ο ίδιος έκτοτε έχει χάσει (δημόσια) τουλάχιστον 20 εκατ. δολάρια!

Το ποσό αυτό προφανώς είναι εξωφρενικό και ένας... καθημερινός άνθρωπος ουσιαστικά θα μπορούσε να κάνει πραγματικότητα κάθε του όνειρο. Θα μπορούσες να γίνεις... James Bond για λίγο και να αγοράσεις ένα σπιτάκι που επιπλέει στην μέση της θάλασσας στο Ντουμπάι, το οποίο θα έχει ακόμη και... ελικοδρόμιο, τζακούζι και θα σου περίσσευαν και περίπου 18 εκατ. δολάρια στην άκρη...

Για να κυκλοφορείς με στιλ μία Bugatti Chiron θα ήταν ιδανική έναντι 2.6 εκατ. δολαρίων, με τελικές ταχύτητες που αγγίζουν τα 489 χιλιόμετρα/ώρα. Μαζί με το αμάξι μπορείς να αγοράσεις κι ένα ρολόι Richard Mille RM 56-02 από... ζαφείρια, για ένα υπερπολυτελές lifestyle. Το κόστος ανέρχεται στα 2 εκατ. δολάρια και είναι κατασκευασμένο έτσι ώστε να μοιάζει σαν να... επιπλέει!

Όλοι μας θέλουμε να ταξιδεύουμε με άνεση, οπότε στη λίστα μπορείς να προσθέσεις κι ένα Learjet 45. Ένα ιδιωτικό τζετ με δερμάτινο εσωτερικό, για να ταξιδέψεις σε όλο τον κόσμο, έναντι 12 εκατ. δολαρίων. Και μιας που θα απομένουν ακόμη δύο εκατ. δολάρια από τα 20 συνολικά, μπορείς να αγοράσεις και μία «βασιλική» βίλα στο Λαγονήσι, για να μη χρειαστεί και να μετακομίσεις.

Αν τώρα πάμε να μετρήσουμε τα πόσα λεφτά υπολογίζεται συνολικά πως έχει χάσει ο Drake μέσω του στοιχήματος, τότε μιλάμε για... ένα δισεκατομμύριο!

Ο εθισμός του Drake στον τζόγο

«Δεν στοιχημάτιζα έτσι ακριβώς πριν 5 χρόνια. Δεν μου άρεσε τόσο. Ξεκίνησε στο Βέγκας, όταν τραγουδούσα σε ξενοδοχεία κι έτσι ''έμπλεξα''. Και άρχισα να επηρεάζομαι συναισθηματικά. Είναι προσωπικό ζήτημα, δεν είναι μπίζνα για εμένα», έχει δηλώσει χαρακτηριστικά ο πασίγνωστος ράπερ για τον τζόγο.

Ακόμη κι αν ο ίδιος μας έχει δείξει πως έχει χάσει 19 εκατ. δολάρια, πολλά Μέσα αναφέρουν πως ο Drake έχει χάσει σχεδόν 1 δις. δολάρια σε κάθε λογής ποντάρισμα. Από το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ και την πυγμαχία, έως την Formula 1 και το αμερικανικό ράγμπι. Και πολλοί πιστεύουν στην «κατάρα» του, πως δηλαδή σε όποιον ποντάρει υπέρ του να κερδίσει, χάνει!

«Ας μιλήσουμε για χρήματα που έχασε ο Drake σήμερα. Ίσως καλύτερα να επιστρέψει στο να πουλάει σκ@τ@ άλμπουμ ώστε να βγάλει τα ''σπασμένα''», είχε αναφέρει ο Κόλμπι Κόβινγκτον αφού είχε μόλις νικήσει τον Χόρχε Μασβιντάλ στο event του UFC στο Λας Βέγκας και κόστισε στον Drake 275.000 δολάρια για το χαμένο στοίχημα.

The UFC played Drake's 'God's Plan' in Toronto as Dricus walked out of the cage with the belt, while Drake lost a $700k bet on Strickland pic.twitter.com/1cq4SnvQk8 — keep6ixsolid (@keep6ixsolid) January 21, 2024

«Γ@μω! Γιατί μου το έκανες αυτό; Όχι εντάξει, εγώ φταίω που έχασα, 400.000 δολάρια δεν είναι τίποτα για αυτόν», τόνισε χαριτολογώντας ο Τζέικ Πολ μετά την ήττα του από τον Τόμι Φιούρι, αφού ο Drake τον είχε στηρίξει να νικήσει.

Αλήθεια ή μύθος η «κατάρα»;

Ωστόσο, ο Drake παρά το γεγονός πως έχει χάσει αμέτρητα στοιχήματα, στην πραγματικότητα έχει κερδίσει εξίσου πολλά χρήματα και δεν τίθεται ζήτημα «κατάρας».

Βάση μόνο αυτών των πονταρισμάτων που ο ίδιος δημοσίευσε στα social media, τα κέρδη του ανέρχονται γύρω στα 9 εκατ. δολάρια, συνεπώς και εκείνα τα χρήματα που θα έχει βγάλει συνολικά θα είναι πολλά παραπάνω. Και επειδή ποντάρει αμύθητα ποσά, είναι αρκετά εύκολο αν σταθεί λίγο τυχερός να εισπράξει ακόμη και 2-3 εκατ. δολάρια από ένα μόλις κερδισμένο στοίχημα!

Στο πιο πρόσφατο, όμως, πόνταρε 300.000 δολάρια στο να κερδίσει ο Καναδάς την Αργεντινή στα ημιτελικά του Copa America και φυσικά τα έχασε, με την Εθνική Αργεντινής να τον «τρολάρει» με... Κέντρικ Λαμάρ, λόγω της μεταξύ τους διαμάχης!

Argentina took a shot at Drake after he lost a $300,000 bet on Canada to beat them in the Copa América semifinal, using rap rival Kendrick Lamar's song to send him a message 👀 pic.twitter.com/Wz4aV56Gxp — ESPN FC (@ESPNFC) July 10, 2024

Παράλληλα, ο Drake έχει υπάρξει αρκετά γενναιόδωρος όταν κερδίζει σε στοίχημα. Τον Ιούλιο του 2022 πόνταρε στους Πάντι Πίμπλετ και Μόλι ΜακΚαν να νικήσουν στις μάχες τους στο UFC London κι έβγαλε 3.7 εκατ. δολάρια! Έτσι, για να τους ευχαριστήσει, αποφάσισε να κάνει και στους δύο ένα ρολόι Rolex δώρο!

Μερικά από τα στοιχήματα που έχει δημοσιεύσει ο Drake

1. Κέρδισε 1.3 εκατ. δολάρια στο Super Bowl 2022 (Αμερικάνικο Ράγκμπι)

2. Έχασε 275.000 δολάρια στη μάχη Κόλμπι Κόβινγκτον vs Χόρχε Μασβιντάλ (UFC, Λας Βέγκας, νίκησε ο Κόβινκτον, Μάρτιος 2022)

3. Έχασε 100.000 δολάρια στους τελικούς του NCAA Ντιουκ vs Νορθ Καρολάιν (Κολεγιακό Μπάσκετ, νίκησε η Νορθ Καρολάιν, Μάρτιος 2022)

4. Έχασε 550.000 δολάρια στο Τζάστιν Ρέι Γκέτιε vs Τσαρλς Ολιβέιρα (UFC 274, νίκησε ο Ολιβιέρα στον 1ο γύρο)

5. Κέρδισε 3.7 εκατ. δολάρια στους Πάντι Πίμπλετ και Μόλι ΜακΚαν (UFC London, Ιούλιος 2022).

6. Έχασε 275.000 δολάρια στον Σαρλ Λεκλέρ να νικήσει το Grand Prix Ισπανίας (Formula 1, αποσύρθηκε στον 27ο γύρο)

7. Έχασε 200.000 δολάρια στο Καμάρου Ούσμαν vs Λίον Έντουαρντς (UFC 278, νίκησε ο Έντουαρντς)

8. Έχασε 537.000 δολάρια στα Λιντς - Άρσεναλ (0-1) και Ρεάλ Μαδρίτης - Μπαρτσελόνα (3-1) - (Ποδόσφαιρο, είχε ποντάρει να νικήσουν Άρσεναλ και Μπαρτσελόνα, Οκτώβριος 2022)

9. Έχασε 2 εκατ. δολάρια στο Ισραέλ Αντεσάνια vs Άλεξ Περέιρα (UFC, Νοέμβριος 2022)

10. Κέρδισε 1.7 εκατ. δολάρια από τον Τζον Τζόουνς (Πυγμαχία)

11. Έχασε 1 εκατ. δολάρια στο Αργεντινή - Γαλλία 3-3 (4-2 πεν.) - (Παγκόσμιο Κύπ, είχε ποντάρει να κερδίσει η Αργεντινή στην κανονική διάρκεια, Δεκέμβριος 2022)

12. Έχασε 400.000 δολάρια στο Τζεικ Πολ vs Τόμι Φιούρι (Πυγμαχία)

13. Έχασε 850.000 δολάρια στο Λόγκαν Πολ vs Ντίλιον Ντάνις (Πυγμαχία, πόνταρε σωστά στον Λόγκαν Πολ αλλά αποκλείστηκε, Οκτώβριος 2023)

14. Κέρδισε 1.38 εκατ. δολάρια στο Χερβόντα Ντέιβις vs Ράιαν Γκαρσία (UFC, Απρίλιος 2023)

15. Έχασε 450.000 δολάρια στους Νιου Γιορκ Ρέιντζερς και στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς (Χόκεϊ και NBA, είχε ποντάρει να πάρουν τον τελικό της Περιφέρειας και τον τίτλο αντίστοιχα).

16. Έχασε 500.000 δολάρια στο Ισραέλ Αντεσάνια vs Σον Στρίκλαντ (UFC, νίκησε ο Στρίκλαντ, Σεπτέμβριος 2023)

17. Έχασε 700.000 δολάρια στο Σον Στρίκλαντ - Ντρίκους ντου Πλέσις (UFC, νίκησε ο Ντρίκους, Ιανουάριος 2024)

18. Κέρδισε 1.1 εκατ. δολάρια στους Κάνσας Σίτι Τσιφς στο Super Bowl 2024

19. Έχασε 615.000 δολάρια στο Άντονι Τζόσουα vs Φράνσις Ενγκανού (UFC, νίκησε ο Τζόσουα, Μάρτιος 2024)

20. Έχασε 565.00 δολάρια στο Τάισον Φιούρι vs Ολεξάντρ Ούσικ (Πυγμαχία, Μάιος 2024)

21. Έχασε 500.000 δολάρια στους Έντμοντον Όιλερς (Χόκεϊ, είχε ποντάρει να πάρουν το Στάνλεϊ Καπ, Ιούνιος 2024)

22. Έχασε 500.000 δολάρια στο Ντάλας Μάβερικς vs Μπόστον Σέλτικς (ΝΒΑ, είχε ποντάρει στους Μάβερικς)

23. Έχασε 300.000 δολάρια στο Αργεντινή vs Καναδάς (Copa America, είχε ποντάρει στον Καναδά)