Την απουσία μουσικής στα μαγαζιά ζητά δήμαρχος στην Κέρκυρα τη Μεγάλη Εβδομάδα

Σε κλίμα έντονης συζήτησης και με τη Μεγάλη Εβδομάδα να αποτελεί κάθε χρόνο σημείο αναφοράς για τη θρησκευτική ταυτότητα και την πολιτιστική παράδοση της Κέρκυρας, νέα εστία αντιπαράθεσης φαίνεται να αναδύεται στην Κεντρική Κέρκυρα, αυτή τη φορά γύρω από τη λειτουργία των καταστημάτων κατά τη διάρκεια των ιερών ημερών.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η στάση του Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας, Στ. Πουλημένου, ο οποίος εμφανίζεται αποφασισμένος να διατηρήσει το κλίμα κατάνυξης κατά τις ημέρες από τη Μεγάλη Πέμπτη έως και το Μεγάλο Σάββατο, ζητώντας από τους επαγγελματίες να μην προχωρούν σε αναπαραγωγή μουσικής εντός των καταστημάτων τους.

«Στις λιτανείες και στους επιταφίους, πιστεύω ότι έχουμε επιτύχει το αποτέλεσμα, από πρόπερσι, να μη νοείται Μ. Πέμπτη, Μ. Παρασκευή και Μ. Σάββατο τα καταστήματα να παίζουν μουσική. Τα καταστήματα θα λειτουργήσουν και θα έχουν πελατεία, ανεξάρτητα από το αν έχουν μουσική ή όχι. Χιλιάδες κόσμου θα κατακλύσουν τα καταστήματα του κέντρου, που δε χρειάζεται τις τρεις αυτές μέρες να έχουν μουσική. Όχι μόνο δε χρειάζονται, αλλά θα αποτελούσε και προσβολή για το επίπεδο και το ήθος και το κλίμα των θρησκευτικών δρώμενων του Πάσχα, και για εμάς, πρωτίστως, αλλά και για τους επισκέπτες μας. Αν ήθελαν οι επισκέπτες να ακούσουν μουσική θα πήγαιναν σε άλλες περιοχές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η τοποθέτηση αυτή, ωστόσο, συνοδεύτηκε και από σαφείς προειδοποιήσεις προς τους επαγγελματίες. Ο Δήμαρχος υπογράμμισε πως η συμμόρφωση θεωρείται δεδομένη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων σε διαφορετική περίπτωση.

«Όλοι οι επαγγελματίες το έκαναν και πέρυσι και το σεβάστηκαν. Είμαι βέβαιος ότι θα το σεβαστούν και φέτος, γιατί αν δεν το σεβαστούν θα υπάρξει ο τρόπος να το επιβάλλει ο Δήμος με ό,τι διαθέσιμα μέσα διαθέτει», σημείωσε.

Παράλληλα, ο Δήμαρχος απηύθυνε έκκληση και προς τους πολίτες και τους επισκέπτες του νησιού, με αφορμή την πρώτη Ανάσταση, ζητώντας να αποφευχθούν φαινόμενα που αλλοιώνουν το θρησκευτικό χαρακτήρα της στιγμής. Όπως ανέφερε, κάλεσε το κοινό να μην προχωρά σε γηπεδικού τύπου ιαχές, υπογραμμίζοντας την ανάγκη διατήρησης της κατάνυξης και του σεβασμού που αρμόζει στις συγκεκριμένες εκδηλώσεις.