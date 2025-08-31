Το ακραίο trend της επιμήκυνσης άκρων: «Σπάνε» τα πόδια τους για να γίνουν ψηλότεροι

Η επιμήκυνση άκρων είναι μια χειρουργική τάση που γνωρίζει άνθηση σε χώρες όπως η Τουρκία, παρά το γεγονός ότι μοιάζει με σκηνή από ταινία τρόμου. Κατά τη διαδικασία, οι γιατροί «κόβουν» τα μηριαία οστά και τοποθετούν μεταλλικές ράβδους, οι οποίες σταδιακά «τεντώνουν» τα πόδια, προσθέτοντας εκατοστά στο ύψος του ασθενούς.

Ο πόνος πίσω από τα εκατοστά

«Κάθε γύρισμα του κλειδιού πονάει σαν να μου τρυπούν το κόκαλο με μαχαίρι. Αλλά μετά σκέφτομαι πως έτσι ψηλώνω.

Διαβάστε τις μαρτυρίες ανθρώπων που έζησαν αυτήν την επώδυνη δοκιμασία,