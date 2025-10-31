Το έξυπνο κόλπο για να βάλεις χρήματα στην άκρη που… δεν ταιριάζει στη Gen Z
Η νεότερη γενιά δείχνει ξεκάθαρα προτίμηση στις ψηφιακές πληρωμές!
Μια πρόσφατη έρευνα της Cash App σε δείγμα 2.000 ενηλίκων στις ΗΠΑ ανέδειξε τις διαφορές στη διαχείριση χρημάτων ανάμεσα στη Gen Z και στις παλαιότερες γενιές. Σύμφωνα με τα στοιχεία, περίπου ένας στους τρεις νέους δήλωσε ότι όσοι προτιμούν να πληρώνουν με μετρητά θεωρούνται «εκτός πραγματικότητας» ή ακόμα και «cringe».
Δες το κόλπο που θα σε βοηθήσει να εξοικονομήσεις χρήματα.