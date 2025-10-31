LIFE Σας είναι χρήσιμα

Το έξυπνο κόλπο για να βάλεις χρήματα στην άκρη που… δεν ταιριάζει στη Gen Z

Η νεότερη γενιά δείχνει ξεκάθαρα προτίμηση στις ψηφιακές πληρωμές!

Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Μια πρόσφατη έρευνα της Cash App σε δείγμα 2.000 ενηλίκων στις ΗΠΑ ανέδειξε τις διαφορές στη διαχείριση χρημάτων ανάμεσα στη Gen Z και στις παλαιότερες γενιές. Σύμφωνα με τα στοιχεία, περίπου ένας στους τρεις νέους δήλωσε ότι όσοι προτιμούν να πληρώνουν με μετρητά θεωρούνται «εκτός πραγματικότητας» ή ακόμα και «cringe».

Δες το κόλπο που θα σε βοηθήσει να εξοικονομήσεις χρήματα.

